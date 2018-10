El Granada CF trabaja a puerta cerrada y con lluvia

El Granada CF continúa con la preparación del partido de esta jornada contra el Alcorcón, que disputará el sábado 20 de octubre, en Santo Domingo, a las 18:00 horas. La plantilla del equipo granadino ha realizado este jueves el primero de sus dos entrenamientos a puerta cerrada previos al desplazamiento a Alcorcón. Ha sido una sesión marcada por el viento y la lluvia, lo que "introdujo un punto de dificultad" al entrenamiento, según ha informado el Granada CF.

Tres jugadores se han quedado sin pisar el césped este jueves, al igual que el miércoles. Se trata de Adri Castellano, que sufre "un esguince y un edema óseo en la rodilla derecha que le tendrá de baja en un tiempo estimado de ocho semanas", tal y como ha informado el club granadino. También José Antonio González, aquejado de "una artritis en la rodilla derecha", por la que requirió "tratamiento con los fisios y está pendiente de evolución", y Ángel Montoro, con "una contractura isquiosural". El centrocampista también está "pendiente de evolución".

Por lo tanto, Adri Castellano es baja segura para el partido en Alcorcón y también para los siguientes que se disputen en las próximas ocho semanas. El canterano no tiene protagonismo en el equipo granadino ya que Álex Martínez es un jugador fijo para Diego Martínez. Ángel Montoro y José Antonio González son duda para el encuentro en Santo Domingo del próximo sábado. Montoro es un jugador clave en el once titular del Granada CF, por lo que si no llega al encuentro será una baja notable para el equipo nazarí.

La plantilla del Granada CF volverá a entrenar este viernes por la mañana, en la Ciudad Deportiva, también a puerta cerrada. Será el último entrenamiento antes de viajar a Alcorcón. El club informará de la lista de futbolistas convocados para el encuentro cuando termine el entrenamiento.