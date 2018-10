Montoro consigue entrar en una lista de 19 convocados

El Granada se enfrentará este sábado al Alcorcón, en uno de los duelos de la jornada, ya que ambos ocupan la parte alta de la tabla: los rojiblancos, segundos en la clasificación, y el conjunto madrileño, el cuarto puesto. Además, el Alcorcón es el equipo menos goleado de todo el campeonato liguero de la Segunda División, mientras que el conjunto entrenado por Diego Martínez, el más goleador. El técnico gallego ha confeccionado la siguiente lista para viajar este mismo viernes a Madrid.

En ella ha conseguido entrar el centrocampista Ángel Montoro, que no ha entrenado durante la semana por diversas molestias por una contractura isquiotibial. Su presencia en el once todavía es una incógnita, y por ello el técnico del Granada ha decidido convocar a 19 futbolistas, quedándose uno de ellos fuera de la misma minutos antes de que comience el encuentro. El que no estará, ni en ésta ni en las próximas es Adri Castellano, baja para las próximas ocho semanas. El que no ha entrado tampoco en la lista de convocados es José González, que debido a una artritis en la rodilla derecha es baja. Por tanto, la lista es la siguiente:

Porteros: Rui Silva y Aarón Escandell.

Defensas: Álex Martínez, Germán Sánchez, Víctor Díaz, Quini, Álex Martínez y José Antonio Martínez.

Centrocampistas: Ángel Montoro, Alberto Martín, Fede San Emeterio, Nico Aguirre y José González.

Delanteros: Álvaro Vadillo, Antonio Puertas, Fede Vico, Alejandro Pozo, Adrián Ramos, Rodri y Juancho.

Será una dura prueba para los nazaríes ya que el Alcorcón, como se ha comentado anteriormente, tiene una de las mejores defensas del campeonato. Sólo tres goles ha encajado, por lo que será una tarea complicada para los Puertas y compañía.