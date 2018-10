Muñiz: "Jugamos con el mismo calor de la afición de siempre"

El técnico blanquiazul pasó por la rueda de prensa del estadio La Rosaleda para dar sus declaraciones previas al choque donde su equipo se enfrentará al Elche CF este mismo viernes en el estadio Martínez Valero.

Comenzó la rueda de prensa hablando sobre el entrenamiento, ya que no pudo terminar de completarlo debido a las fuertes lluvias caídas este jueves en Málaga: "La lluvia nos permitió hacer una primera parte de trabajo, la segunda ya fue imposible. El trabajo de la semana había sido muy bueno. Pudimos hacer lo necesario y ahora a pensar ya en el partido de mañana".

Tras esto habló sobre su rival de mañana, el Elche, que llega al partido sumergido en una racha negativa de resultados. Con ocho puntos y en puestos de descenso, el conjunto ilicitano buscará dar la sorpresa ante el líder en su propio campo y llevarse los tres puntos. Un rival que no será fácil superarles, y así lo dejó claro el asturiano: “No es que sea ni más difícil ni más fácil. Nosotros sabemos que es un buen equipo, que tiene su momento y que está en un momento complicado. Está empezando la liga, están compitiendo por los objetivos que se marcaron a principios de temporada, han quedado eliminados de copa… es muy temprano para tanta situación de alarma. No sólo en el Elche, pasa en muchos equipos esta situación. Parece que ahora en el fútbol ya no son temporadas, son semanas y que cada semana vas aprobando o suspendiendo. Los proyectos son a largo plazo, sabemos que el Elche tiene sus virtudes, sus cualidades, es un equipo trabajado. Los partidos van a ser igualados y no me espero uno diferente al de otras semanas”.

Tanto Juankar como Renato Santos llevan un par de semanas entrenando con el equipo tras la vuelta de sus lesiones, pero Muñiz prefiere esperar antes que arriesgar y ambos no estarán esta jornada en la provincia alicantina: "Se han incorporado con el grupo y hacen el mismo trabajo que el resto. Hay que ir metiéndolos poco a poco. Con tantos partidos por delante y tantos meses, arriesgaremos lo menos posible. Que cuando se incorporen no tengan ningún paso atrás, ningún retroceso".

Pese a que el conjunto malaguista no vaya a jugar en La Rosaleda, donde están cuajando pleno de victorias con gran ayuda del apoyo de la afición, Muñiz ha asegurado que el calor de los malaguistas se mantendrá desde la distancia: “Jugamos con el mismo calor de la afición de siempre, porque sabemos que, si no están allí, están en sus casas con sus familias o en restaurantes viendo el partido, viendo como juega su equipo. Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad con ellos, estén presentes o no. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos porque representamos a un club y a una afición muy grande. Cuando están presentes oímos el ruido, pero cuando no están nuestra única satisfacción cuando termina el partido es que ellos, nuestras familias y todo el mundo a quien representamos están contentos y satisfechos con lo que hemos hecho”.