Álex Moreno: "El estilo que plasma el míster es el que nos identifica"

La entrevista en Directo Marca a Álex Moreno, recién recuperado de un proceso febril que sufrió la semana anterior, empezó con una presentación del periodista Israel Herráiz sobre el futbolista. El jugador llegó muy pronto a las filas del Rayo Vallecano, procedente del Mallorca. A pesar de su futuro, tuvo que salir cedido al Elche, para contar con unos minutos que Jémez no le podía proporcionar. En su vuelta al equipo de la franja, tras jugar algunos minutos bajo las órdenes de Sandoval, Baraja le cambió de posición, de extremo a lateral izquierdo, una posición en la que, tras mucho trabajo, ha conseguido consolidarse y dejar sin apenas oportunidades al canterano Sergio Akieme. El autor del gol que dio el ascenso a su equipo ante el Lugo, y que durante la presente temporada ha disputado todos los minutos, se ha mostrado satisfecho con la descripción que Israel hizo sobre el futbolista, sobre todo al hacer hincapié en su cambio de posición, algo que ha marcado su carrera.

Álex Moreno confía en que los resultados llegarán

Posteriormente se le cuestionó acerca de la situación del equipo: "En Primera sabemos que estamos haciendo un equipo nuevo. Hay que consolidar un poco el conjunto del equipo. Es verdad que hay que corregir cosas, pero lo que se está plasmando en el campo es bueno. Los puntos son los que marcan la diferencia, pero los resultados llegarán", afirmaba, confiado.

Álex Moreno tratando de detener una acción a El Zhar | Fotografía: La Liga

Ahora afrontan una semana complicada, con dos partidos seguidos sin apenas descanso, pero en ambos contarán con el apoyo de su afición incondicional. Primero recibirán al Getafe el domingo 21 de octubre a las 12:00 horas, y tres días después, el Athletic de Bilbao llega a Vallecas para afrontar el duelo que se aplazó la jornada tres del campeonato liguero debido al estado del estadio. Así define Moreno la situación: "Tenemos dos partidos en casa ahora y hay que volver a coger la senda de ganar en casa. Sobretodo darle a la afición esa victoria en casa en Primera División. El partido del domingo es un encuentro también difícil ante el Getafe, donde ellos tienen muy claro cómo juegan y la dinámica que tienen. Vienen dos partidos en casa donde hay que sacar dos victorias", aseguró.

El parón, positivo para el Rayo

Después de perder frente al Leganés, han tenido 15 días para preparar su próximo duelo, y Moreno está seguro de que con lo bien que han trabajo y el apoyo de su gente, podrán conseguir la victoria: "Nosotros sabemos muy bien que en casa nos hacemos fuertes con la afición, ellos se hacen notar. Estamos trabajando bien durante la semana y tenemos muchas ganas. Además, el parón, que ha venido esta semana por las selecciones, ha venido bien para recuperar jugadores".

Reacción de Álex Moreno tras recibir un gol | Fotografía: La Liga

Respecto a la adaptación a la nueva categoría, el lateral se ha mostrado tranquilo y paciente, al igual que contento con el estilo que lleva a cabo el equipo: "El estilo que plasma el míster es el que nos identifica, el que nos ha llevado a Primera División. El trabajo está bien hecho, es verdad que hay que cuidar los detalles, sobre todo en defensa, porque en Primera División cualquier detalle te puede costar caro. Haciendo el trabajo como lo hacemos, y sobre todo en ataque finalizar esas jugadas, los resultados van a llegar", transmitía Moreno.

Álex Moreno, el indiscutible en el lateral izquierdo que confía en Míchel

En cuanto a su competencia con Akieme, el catalán no ha tenido más que buenas palabras para el joven: "Trabaja muy bien. Es un chico que desde el primer momento conoce la casa, se ha acoplado súper bien. También todos los chicos nuevos que han venido se están acoplando muy bien. Eso es fundamental a la hora del compañerismo en el campo, fuera y eso también ayuda. Que todos vayamos a una y sea uno u otro, que esté al 100% para poder jugar." Respecto al resto de canteranos que en ocasiones entrenan con el primer equipo, ha resaltado la ilusión de los chicos y la importancia de la cantera: "A todos los chicos que vienen a entrenar se les nota que vienen con ganas, con ilusión. Hay lesiones de otros jugadores que pueden cubrir en los entrenamientos. Saben que eso es una oportunidad para demostrarle al míster que pueden contar con ellos cuando pueda fallar algún compañero del primer equipo, y siempre lo hacen muy bien."

Álex Moreno en un choque | Fotografía: La Liga

Míchel, debido a los malos resultados que está cosechando el equipo, puede estar en la cuerda floja, a pesar de que el técnico fue el encargado de devolver al equipo a la máxima categoría. Pero el '7' del equipo de Vallecas ha transmitido la confianza que tiene en él tanto a nivel individual, como la buena sensación que transmite en el vestuario. Respecto a lo que se puede comentar en los despachos, así ha respondido: "Yo ahí ya no me meto. Está claro que no sé lo que se habla arriba ni nada, pero nosotros estamos a muerte con él. La dinámica que ha hecho del año pasado y ahora es la misma, la que nos ha llevado a Primera División. El equipo entiende muy bien la filosofía de querer balón, de ir de un lado a otro, de tener paciencia. Es verdad que arrancamos desde atrás, pero el Rayo si no tuviera balón sufriría mucho más y el juego que da Míchel nos favorece mucho", finalizó.