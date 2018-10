Los 'Sergios' Ramos y Postigo, juntos en el último enfrentamiento entre ambos equipos I Foto: Daniel Nieto (VAVEL) Real Madrid vs Levante EN VIVO y en directo online en LaLiga Santander 2018

El equipo blanco, con un ya cuestionado Lopetegui, se enfrenta al conjunto granota en vistas de ganar tras la última derrota liguera. Los valencianos viajan al Bernabéu en su mejor momento después de sumar dos victorias seguidas, pero unos vikingos heridos son todavía más peligrosos. No obstante, monopolizan mucho el balón para no lograr goles. Este será un rival duro que tendrá su fortaleza atrás. Sigue el Real Madrid vs Levante UD en vivo aquí