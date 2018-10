Hito histórico para el fútbol sala femenino

Tan solo un mes después de jugar el primer partido oficial de su historia (12-1 frente a Rumanía), la Selección española de fútbol sala femenino ya ha obtenido su primera medalla, de bronce, en los Juegos de la Juventud de Buenos Aires. Y lo han logrado gracias a la espectacular actuación que dieron en el día de ayer ante la Selección boliviana, la cual cayó derrotada por un aplastante 0-11 que ensalza aún más el gran nivel futbolístico de las ibéricas.

El combinado nacional se plantó sobre la pista ante Bolivia con la intención de llevarse su primera medalla tras la desilusión del anterior partido contra Japón. Y así fue. Sin dar tregua a su rival, la jugadora revelación de “La Roja”, Noe, adelantó a las suyas a los 16 segundos de encuentro, favor que devolvió a su compañera Antía para poner el 0-2 en el marcador con una sutil vaselina en apenas tres minutos. Paredes, driblings, triangulaciones, etc. que volvían relativamente locas a las bolivianas para dar muestras del buen fútbol sala que llevan en sus botas. De esa forma cayeron los siguientes goles. Yarima no desaprovechó los espacios generados y anotó dos tantos que marcaban aún más la diferencia. Al igual que Èlia, que tras una gran asistencia de Toñi, puso el 0-6 en el electrónico antes del descanso. Con la reanudación, el guion fue prácticamente el mismo. Múltiples combinaciones que generaban multitud de acciones ofensivas que las españolas no desperdiciaron. Èlia y Toñi cerraron sus cuentas goleadoras con sendos hat-tricks, cuenta a la que también se sumó Martita en los últimos instantes de partido para acabar goleando a Bolivia por casi una docena de goles.

Como nota negativa, destacar la preocupante lesión de Antía, la cual fue retirada en camilla tras una aparatosa caída en la pelea con una rival por un balón dividido. La jugadora será evaluada lo antes posible con una resonancia de su rodilla izquierda para conocer el alcance de la lesión.

Verdaderamente se ha cumplido un sueño. Es la sensación que tiene todo aquel que ha estado involucrado o relacionado con el fútbol sala femenino durante muchos años, y el o la cual vivió en la tarde de ayer un momento único, la consecución de la primera medalla olímpica de su historia. Siempre quedará la sensación de poder haber disputado la final que permitiría la consecución de al menos la plata, pero, sin duda, queda claro que es el primer metal de muchos, viendo el potencial de dicha selección en este campeonato.