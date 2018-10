Ben Yedder le tiene ganas al FC Barcelona

Una espina clavada a todo un gran goleador, al que mejor promedio goleador tiene desde el comienzo de temporada, necesitando solo entre 65 minutos para anotar un tanto, y uno de los mejores goleadores que han pasado por la historia del Sevilla FC, convirtiéndose en solo 2 temporadas y lo poco que comienza de esta, en el máximo goleador sevillista en la Champions League con 10 tantos, tiene una presa que se le atraganta, el FC Barcelona.

El goleador francotunecino ha disputado con la camiseta nervionense 4 partidos contra el equipo de la ciudad condal, y todos ellos acabaron en derrota, y además no consiguió en ninguno de estos anotar un tanto, que es lo que mejor se le da. Y no es porque no haya tenido ocasiones, pues uno de los errores más duros en su carrera futbolísticas fue el penalti fallado en Tánger en la supercopa de España.

Además, aquel día de la final no fue algo agradable para Wissam, en su día de cumpleaños, con los recuerdos del sufrido final de temporada anterior, donde fue relegado en demasiadas ocasiones por el técnico italiano Vizenzo Montella, y viendo como el actual técnico soriano Pablo Machín optó por darle la titularidad en aquel partido a Muriel, donde además ingresó en el campo mucho antes que el Andrés silva, que llegó solo un día antes al club sevillista. Con 5 minutos únicamente de partido, tuvo en sus botas la oportunidad de llevar a su club a la prorrogar y evitar que el FC Barcelona se llevara el título en solo 90 minutos por lo menos.

Pero le fallaron las fuerzas su ejecución del penalti fue blanda, y eso le destrozó momentáneamente al delantero sevillista, "Está claro que lo va a recordar como uno de los días más apenados de su vida. Era su cumpleaños. Es un jugador que a veces lo sientes distante por el carácter que tiene, parece que las cosas no van con él, pero estaba totalmente destrozado, llorando" comentó Pablo Machín en una entrevista concedida en Radio Marca.

Pero 2 meses después el estado físico y anímico de Wissam ben Yedder ha retornado a una dinámica muy distinta y su hambre de gol está más insaciado que nunca, y esta vez quiere revancha en el próximo partido del sábado 20 de octubre contra el que ostenta el segundo puesto en la clasificación, con la motivación de que además llegan como líderes, y pueden hacer historia de nuevo.