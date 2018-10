Previa Valencia - Leganés: un enfrentamiento tormentoso

Los pepineros llegarán a Mestalla frente un Valencia que busca su segunda victoria en la temporada. Tras la victoria de los de Pellegrino en Butarque, buscarán seguir en el camino de la victoria y poder mantener el buen juego. Por el otro lado, el conjunto che tras conseguir un empate contra el Barcelona, sumando de esta manera su sexto partido empatado. Las ganas de poder encontrarse con la victoria en Mestalla harán un partido más que bonito de ver.

Pese a las dificultades meteorológicas por la que atraviesa España, el partido se disputará. Todo hace prever que el partido se disputará bajo una intensa lluvia, que dificultará tanto a los aficionados como a los propios jugadores. Aun así, se espera que esto factores no intervengan mucho en el juego y se pueda disputar el partido sin ningún problema aparentemente.

Los pepineros buscan puntuar para salir de posiciones de descenso

Tras el peor comienzo del Leganés en LaLiga, tendrán la oportunidad de resarcirse tal y como lo hicieron contra uno de los grandes de la liga como es el Barcelona. El parón de selecciones puede ser igual de perjudicial para ambos equipos, pero en esta situación son los pepineros los que salen mejor parados.

La victoria ante el Rayo Vallecano supuso un plus para el gris comienzo de los de Leganés. Parece que Pellegrino ya ha encontrado su once donde destacan caras nuevas como son la de Óscar Rodriguez o Tarín los cuales están rindiendo a un gran nivel.

Foto: EFE

En Valencia solo piensan en la victoria

La necesidad de que el conjunto de Marcelino consiga la primera victoria de la temporada en Mestalla, se está retrasando cada vez más. Los ches ven ante el Leganés la oportunidad perfecta de seguir mejorando y sobretodo salir victorioso del partido. Los empates se suceden en el equipo valenciano y es algo que está comenzando a desesperar a sus aficionados.

La falta de gol en el ataque está siendo uno de los principales problemas del equipo de Marcelino, donde Rodrigo no se encuentra en su mejor nivel y el Valencia lo está notando. Excepto la baja de Guedes, Marcelino cuenta con todo su equipo, a pesar de que todavía no ha encontrado el once titular de esta temporada.

Foto: EFE

Antecedentes del partido Valencia – Leganés

En Leganés todavía no saben lo que es la victoria ante el Valencia, ya que en todos sus enfrentamientos los pepineros no han conseguido ninguna victoria. Parece ser que Mestalla y el Valencia es una piedra en el zapato para el Leganés

El año pasado el conjunto de Marcelino se impuso por un claro 3-0 ante un Leganés que aun así planto cara a un Valencia que venía de una buena racha de victorias. El Leganés tendrá la oportunidad de romper las estadísticas y conseguir por primera vez una victoria ante el equipo che.

Foto: LaLiga

Estadísticas del Valencia y Leganés

El Valencia viene de un gran empate logrado contra uno de los equipos que se sitúan en lo más alto de la tabla como es el Barcelona. En total el Valencia suma una victoria, seis empates y una derrota en los ocho partidos disputado en liga. Además, el conjunto no ha conseguido ninguna victoria en Mestalla esta temporada, incluyendo la UEFA Champions League.

Por otro lado, el Leganés viene con buenas sensaciones tras ganar dos de sus últimos tres partidos. Pese a que el comienzo no ha sido el mejor para los de Pellegrino suman dos victorias, un empate y cinco derrotas en liga. Los pepineros ocupan la decimoctava posición de la tabla y esperan salir cuanto antes del farolillo rojo de LaLiga.

Convocatoria

Valencia

Porteros: Neto, Jaume

Defensas: Gabriel Paulista, Gayá, Garay, Piccini, Murillo, Lato

Centrocampistas: Carlos Soler, Coquelin, Denis Cheryshev, Parejo, Kondogbia, Wass, Ferrán Torres

Delanteros: Rodrigo, Batshuayi, Gameiro

Leganes

Porteros: Cuellar, Lunin

Defensas: Tarín, Jonathan Silva, Juanfran, Siovas, Omeruo

Centrocampistas: Ruben Perez, el Zhar, Mikel Vesga, Oscar Rodriguez, Michael Santos, Gumbau, Recio, Ojeda

Delanteros: Guido Carrilo, Rolan, En-Nesyri

Posibles alineaciones Valencia - Leganés