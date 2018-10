López Garai: "Ni hace tres semanas esto era un caos ni ahora somos la repera"

López Garai ha comparecido en la rueda de prensa previa al choque frente a la Unión Deportiva Las Palmas que su equipo disputará este sábado. El técnico se ha mostrado optimista con lo conseguido en los dos últimos encuentros, "si has ganado dos partidos seguidos es que algo has hecho bien", ha indicado además de admitir que "esto nos tiene que servir para coger confianza".

El entrenador vasco espera que su equipo sea "atrevido y que vaya sin miedo a por el partido, que compita bien". También ha querido resaltar el apoyo que la grada soriana dio el otro día frente al Zaragoza, ya que "animó, empujó y ayudó a conseguir la victoria en los minutos finales". En cuanto a la buena racha por la que atraviesa el Numancia, ha frenado la euforia declarando que "ni hace tres semanas esto era un caos ni ahora somos la rerpera".

En el apartado de bajas, Luis Valcarce no viajará por unos problemas en el adductor. Por su parte, Carlos Gutiérrez tampoco está al 100% con lo que será baja para solucionar unas rotura en el isquiotibial que tiene que cicatrizarse.

En el lateral derecho estará la duda hasta el último momento. Por un lado, la presencia de Nacho el otro día frente al Zaragoza puede volverse a dar. Sin embargo, López Garai ha indicado que Markel "debe sentirse parte del grupo" ya que Unai Medina va a estar mucho tiempo fuera y hay que recuperar la mejor versión de Markel Etxeberría. El sábado saldremos de dudas.

El Numancia quiere conseguir la primera victoria a domicilio ya que, como ha indicado López Garai, "fuera de casa tienes que ser un equipo también bueno". Además, el entrenador vasco ha querido resaltar que "no vale únicamente con ser fuertes en casa". Los rojillos suman una derrota y tres empates como visitantes en lo que va de curso.

Un rival en horas bajas

La Unión Deportiva Las Palmas no está en sus mejor momento, pese a todo es un rival temible. López Garai lo tiene claro, es "un equipo hecho para ascender y con un presupuesto muy superior al resto". Pese a todo, ha indicado que el Numancia es capaz de "competir contra cualquiera". Por último, ha añadido que el partido no es definitivo y que ganar o no ganar no va a significar el todo o nada de aquí a final de temporada.