Lopetegui: "Yo no estoy pendiente de lo que puedan decir por ahí"

Julen Lopetegui ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro vital para su equipo frente al Levante. Tras una mala racha de resultados donde su equipo no ha visto portería, el técnico vasco está más cuestionado que nunca. Pese a todo ha mostrado tranquilidad ya que ahora mismo la temporada presenta "un interrogante para todos los equipos en todas las competiciones" y no se siente presionado. Además, ha destacado que él no está pendiente de "lo que puedan decir" sino que prefiere centrarse en "jugar bien" y, en este caso, en "ganar al Levante".

El entrenador ha querido resaltar que se encuentra bien, aunque "la exigencia aquí es máxima y uno tiene que convivir con todos los picos que hay en una temporada". Además, ha querido resaltar que "la única receta que tenemos aquí es trabajar, insistir y creer".

En cuanto al rival, Lopetegui ha indicado que "ha mejorado en todos los aspectos, será un partido exigente", además, "tiene una buena plantilla y un buen entrenador". Pese a todo quiere centrarse en las capacidades de sus jugadores, "confiando plenamente" en ellos.

Todos disponibles

El entrenador vasco tendrá a todos disponibles para el encuentro de este sábado. De esta manera, la última palabra será del técnico blanco, que deberá poner el once ideal que rompa la racha de más de 400 minutos sin ver portería. Gareth Bale e Isco Alarcón serán dos de las novedades en la convocatoria del Real Madrid. Ante la posible ansiedad de sus jugadores, Lopetegui ha resaltado que tienen que centrarse en "jugar bien y crear ocasiones, haciendo bien las cosas".

Este sábado, a las 13:00, el Real Madrid tendrá una nueva posibilidad de romper la racha negativa. En este caso será en casa, ante su afición, y con el Levante como rival. En menos de veinticuatro horas saldremos de dudas.