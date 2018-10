Análisis entrenador rival: José Luis Oltra

A pesar de que hace poco más de un mes que se hizo cargo del equipo tinerfeño después de la derrota por 0-1 frente al Reus, José Luis Oltra no ha conseguido establecer un once tipo. Sólo Dani Hernández y Luis Milla parecen tener un puesto asegurado en el once titular.

Con Oltra la zaga inicialmente ha sido de cinco en la mayoría de sus partidos, salvo contra el Córdoba, que incluyó tres pivotes y dos puntas, ha utilizado un 5-4-1 que evoluciona en ataque hacia un 3-4-2-1. En el último partido introdujo hasta seis novedades que no sirvieron para pasar del empate a cero frente al Lugo, aunque el técnico insiste en que el conjunto insular hizo un buen partido. Pero ya ha avisado de que hay aspectos que mejorar y deben ser más contundentes en ambas áreas.

Según recoge en su página web, para él en el fútbol todo gira alrededor del balón. Ser protagonista con el esférico siempre de su parte, es lo que intenta transmitir a sus jugadores sea cual sea el equipo y el objetivo. Le gusta que sus equipos se sientan importantes manejando el cuero. Defender juntos, atacar juntos, ser un equipo, sentirse parte de algo en común, forma parte de su filosofía futbolística.

El técnico valenciano afirma que "entrenar cada día es pensar qué haremos el domingo para ser mejor nuestro rival. Controlar lo que podemos controlar y dejar que nuestro amigo el balón se ponga de nuestra parte porque nuestro trabajo lo merece".

Veremos de parte quién se pone el esférico en el encuentro de este domingo frente al Real Zaragoza.