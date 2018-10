Alivio, tranquilidad y felicidad

Los dos equipos llegaban con situaciones muy diferentes. Por una parte, estaba el conjunto ilicitano, que venía de caer en liga frente al Deportivo de la Coruña por un contundente 4-0, y si a eso se le suma una nueva derrota en casa en Copa del Rey frente al Córdoba (colista de segunda), la situación que se vivía en tierras ilicitanas era muy delicada. El objetivo era ganar por muy complicado que fuese el encuentro o el rival. Por la otra el Málaga, líder destacado de la liga en la que sólo había perdido un partido y empatado otro. Los de Pacheta salían con: Francis, Tekio, Neyder, Juan Cruz, Manolo Sánchez, Javi Flores, Borja, Gonzalo Villar, Iván Sánchez y Sory Kaba. Volvía Sory después de haber estado con su selección y perderse el último encuentro frente al Dépor. El equipo malagueño salía con toda la artillería que tenía: Munir, Iván Rodríguez, Luis Hernández, Pau Torres, Ricca, N'Diaye, Adrián, Ontiveros, Harper y Blanco Leschuk. Numerosos jugadores de primer nivel que hasta ahora estaban marcando la diferencia en cada partido. A destacar también varios jugadores en el equipo de Muñiz que jugaron en el Elche en temporadas anteriores como Adrián González, Cifu, Lombán, etc. Estaba todo servido en el Martínez Valero para ver un gran partido donde uno se jugaba el salir de los puestos de descenso y coger aire fresco y el otro seguir con la racha e intentar marcar más diferencia aún.

El partido empezó con varias faltas, parones, etc. El árbitro pudo haber sacado alguna que otra amarilla en esos primeros minutos, pero decidió esperar a que el fútbol fuese el único protagonista en el partido. El Málaga tuvo más el balón durante los primeros diez minutos de juego. En ese mismo minuto fue donde el equipo andaluz tuvo la primera oportunidad del partido. Mala salida del portero franjiverde Francis, que midió, mal pero finalmente el cabezazo de Blanco se fue por encima de la portería. A partir de ahí, fue donde los de Pacheta tuvieron más balón y a la vez se fueron encontrando poco a poco. Más balón en el centro del campo y a la vez más balones por alto intentando buscar al delantero y goleador Sory Kaba. El delantero guineano, quien ha marcado seis de los siete goles del equipo ilicitano, era el que más peligro podía crear.

Fuente: Elche CF

Así fue. Minuto 17 y primera de Sory. Remate flojo que salió por la derecha del portero. Eso es lo que tienen que hacer fue lo que seguramente pensaron los aficionados ilicitanos. El partido iba por momentos. Los de Pacheta lo intentaban, buen juego e intensidad era lo que se veía hasta el momento. Pasado el minuto 20 ningún equipo pudo tomar el dominio del juego, todo muy igualado. Pero el Málaga es líder por algo, y ese algo es la calidad que tiene y lo que puede generar con muy poco. En el minuto 26 ocasión clarísima para los de Muñiz, mano a mano entre Blanco de nuevo y Francis, donde el portero ilicitano pudo detener y enviar a córner. Dos córners seguidos que terminaron en nada, pero la sensación era la de: están ahí, y en nada te la hacen.

Pasada la media hora de juego el conjunto franjiverde puso intensidad con y sin balón y a raíz de eso comenzaron a llegar las oportunidades. Esas declaraciones de Pacheta en la última semana donde decía que la filosofía de juego no se cambia por nada, se vieron reflejadas a partir del minuto 30. Jugadas al primer toque, jugadas que terminan en córner, que se terminan, centros al área buscando a Sory, etc. Apretaba y apretaba el Elche, el gol se olía. Y llegó. Se adelantaba el conjunto ilicitano en el minuto 35 a través de Neyder Lozano. Centro muy bueno desde la banda de Borja que Neyder finaliza con un fuerte remate de cabeza desde el punto de penalti. El portero malagueño hizo lo que pudo, pero el remate fue impoluto.

Fuente: Elche CF

Menos mal fue lo que muchos aficionados pensaron. Además de Sory Kaba e Iván Sánchez, se sumó Neyder a los goleadores de la temporada del conjunto franjiverde. Seis goles de Sory, uno de Iván Sánchez y otro de Neyder Lozano, así se quedaba de momento el cuadro de goleadores de la temporada.

Antes de llegar al descanso, hubo una entrada muy dura por parte de Gonzalo Villar, que fue con los tacos por delante, en la que vio la tarjeta amarilla y la cual podía haber sido roja. Se libró el futbolista franjiverde. Se llegó al final de los primeros 45 minutos con victoria franjiverde, donde había demostrado estar a la altura con varios buenos minutos de buen juego, intensidad y organización. Las caras serias de los jugadores del Málaga al abandonar el terreno de juego, evidenciaron que no sólo con la calidad que tienen se podía ganar, y en ese aspecto al Elche le estaban saliendo las cosas.

En los primeros minutos de la segunda parte los de Muñiz salieron con otra marcha. Ritmo de juego más rápido, ocasiones que no aprovechaban, córner tras córner, etc. No le salían las cosas al equipo andaluz. Tras esos diez minutos de agobio, Fede Ricca cometió una falta a unos 30 metros de la portería. A priori, una buena falta para meter un buen centro donde los centrales o Sory pudiesen rematar. Todo lo contrario. Gol espectacular de Borja Martínez que lanzó la falta con muchísima potencia. Parecía una falta lanzada por Cristiano Ronaldo, fue muy similar. Hay que decir también que el portero ayudó. Son de esos goles donde a primera vista sorprenden y se dice: vaya golazo, pero al verlo otra vez, se puede deducir que el portero podía haber hecho más. Eso no quita ni mucho menos el buen golpeo y la falta muy bien lanzada por Borja. El Elche lo tenía todo de cara. Le estaba saliendo lo que no le salía, meter goles.

A raíz del segundo gol del equipo ilicitano, se pudo ver a un Málaga más volcado en campo rival, pero a la vez a un Elche que no se daba por vencido. Sory bajaba todos los balones que le caían, cada esférico por alto que había de medio campo para arriba, era de Sory. Gran desgaste físico hizo el delantero guineano. Como se ha comentado antes, al Elche le salía lo que no le había salido hasta entonces en liga, Francis paraba todo lo que le venía, el delantero del Málaga Blanco estaba desesperado, no sabía qué más hacer.

Fuente: La Liga

Minutos finales del partido y ni un alma se movía del Martínez Valero. Los aficionados sabían que el Málaga necesitaba muy poco para generar ocasiones y marcar. Se pudo escuchar varios olés en la grada al final del encuentro, la grada sabía que su equipo conseguía la segunda victoria de la temporada, en un partido donde se jugaban muchísimo y donde la victoria era la única opción. Alivio, tranquilidad y felicidad, fue lo que se reflejó tras el pitido final. Victoria importantísima del Elche que le hace coger aire fresco y rebajar la tensión que se había vivido la última semana. ¿Qué pasará a partir de ahora? Una cosa se ha visto en este último partido, y es que si el equipo rema junto y además consigue marcar esa diferencia (materializar esas ocasiones que hay en cada partido, que es lo que más le está costando) puede hacer muchas más cosas (más de lo que se ha visto) esta temporada.