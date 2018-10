Messi, con el Sevilla en la mirilla

Leo Messi vuelve a enfrentarse al Sevilla FC. El equipo hispalense es el club al que el argentino le ha marcado más goles. 31 tantos, para ser exactos. Para ello, La Pulga ha necesitado 34 encuentros, por lo que la media goleadora se acerca mucho al gol por partido.

La última vez que el FC Barcelona y los de Nervión se vieron las caras, Messi no consiguió marcar. Era la final de la Supercopa de España, Piqué y Dembélé fueron los goleadores. A pesar de ello, aquella noche sumó una asistencia, lo que deja claro que el '10' azulgrana sabe como hacer daño al equipo que hoy día entrena Pablo Machín.

El argentino suma a estas alturas de la campaña un total de 11 goles, seis de ellos en Liga. Y, precisamente en la competición doméstica, el de Rosario se estrenó ante el conjunto andaluz. Fue hace 12 años, cuando lucía el dorsal '19', en la temporada 2006/07.

Desde entonces, no ha habido temporada en la que el Sevilla no se haya llevado, al menos, un gol de Messi. Y es que a Leo, para meter la pelota en las redes sevillistas, no le importa la competición. Liga, Copa, Supercopa de España, Supercopa de Europa... en todas ha profanado su portería. La Champions es el único torneo en el que no les ha podido marcar, aunque también cabe destacar que nunca se han enfrentado en la máxima competencia europea.