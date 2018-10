Los lesionados vuelven a la convocatoria

El Real Madrid podrá contar con los jugadores que estaban lesionados para el partido ante el Levante que se disputará en el Santiago Bernabéu a las 13:00 horas. Bale, Benzema, Isco y Marcelo se han recuperado de sus molestias y han entrado finalmente en la convocatoria para estar totalmente disponibles para Julen Lopetegui de cara al importante partido ante el conjunto valenciano.

El que no ha podido llegar a tiempo ha sido el lateral Dani Carvajal que no ha entrenado con el grupo esta semana y se ha quedado fuera de la convocatoria para intentar estar listo para el clásico ante el Barcelona de la semana que viene, aunque lo tiene casi imposible. También se han quedado fuera de la lista, aunque en esta ocasión por decisión técnica, Marcos Llorente y Jesús Vallejo, que disputó sus primeros minutos esta temporada con la selección sub 21 durante el parón.

A pesar de haber entrado en la convocatoria, falta por ver si estarán a tope para poder salir de inicio los jugadores recién salidos de lesión. Todo apunta a que, debido a la importancia del partido para Lopetegui y que el Madrid necesita una victoria para dejar atrás las malas sensaciones, el técnico vasco contará en el once titular con la mayoría de ellos.

Con todo ello, la convocatoria queda la siguiente manera:

Porteros: Keylor Navas, Kiko Casilla, Courtois.

Defensas: Ramos, Marcelo, Nacho, Varane, Odriozola, Reguilón.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, Ceballos.

Delanteros: Benzema, Bale, Lucas, Mariano y Vinicius.