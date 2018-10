Ramos: “Cuando vives un momento así tanto el míster como los jugadores estamos jodidos”

El Real Madrid no está y cada vez parece más probable que la situación del equipo no va a mejorar. El conjunto madrileño acumula ya 5 partidos consecutivos sin ganar y 4 derrotas consecutivas.

Al final del partido salió a hablar el capitán del partido, Sergio Ramos, al que se le pregunto por la racha del equipo, Ramos quiso dejar claro que "Es una racha bastante mala” añadiendo que, “el Madrid no se puede permitir el cúmulo de partidos sin puntuar de tres en tres” Al capitán se le pregunto sobre el liderato de la liga, el sevillano quiso dejar muy claro que están “más que vivos en Liga” añadiendo que, “la diferencia con los de arriba no es tan amplia como para tirar la toalla, no está en nuestro ADN”.

Un tema sobre el que se le iba a preguntar al capitán del equipo, sin duda, era sobre la posible destitución de Lopetegui, pero Ramos deja claro algo que ya viene diciendo hace unos dos o tres partidos “los cambios de entrenador nunca son buenos para nadie” quiso añadir que “hay que mantener la calma” concluyendo afirmó que “Julen tiene todo nuestro apoyo y entre todos vamos a ver la manera de dar un vuelvo a todo esto” dejó claro que el míster “es una persona muy motivadora, motiva muy bien, transmite y convence”

Ramos quiso dejar claro que son toda una piña y que “cuando vives un momento así tanto el míster como los jugadores estamos jodidos”

Al capitán se le preguntó sobre el partido de champions del martes, el de Sevilla afirmó que si ganan, esta mala racha cambiaría, añadió que en estos momentos hay que, “hablar lo menos posible fuera y hablar dentro del campo”.

El Real Madrid tendrá una nueva oportunidad de cambiar esta racha negativa de partidos el martes en la Uefa Champions League.