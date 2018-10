Previa Real Zaragoza vs CD Tenerife: al filo del abismo

La Romareda dictó sentencia. Después de que el Cádiz marcara el gol que dejaba eliminados a los maños de la presente edición de la Copa del Rey y de que se decidiera desde la banda el cambio de Diego Aguirre, uno de los mejores hasta el momento de aquel encuentro, el clamor de la grada fue casi unánime: «Idiákez, vete ya». Una frase lapidaria que ya se escuchó el sábado anterior en Los Pajaritos cuando el Real Zaragoza perdía por 1-0 contra el Numancia y que parece haber calado hondo en las oficinas de la calle Eduardo Ibarra. Lalo Arantegui parece dudar ahora de la capacidad del técnico que escogió este verano para tratar de llevar a buen puerto su proyecto deportivo. La pasada campaña, cuando la grada pidió la destitución de Natxo González, el director deportivo de la entidad maña salió en su defensa públicamente y lo ratificó en su cargo. Ahora, en cambio, las circunstancias parecen distintas y la decisión es firme: Tras seis partidos sin conocer la victoria y con serias dudas en la generación de juego, si el Real Zaragoza no vence en el duelo liguero que le enfrenta al Tenerife este domingo a las 20:00, Imanol Idiákez dejará de ser entrenador del conjunto blanquillo.

Sin embargo, el preparador vasco confía en darle la vuelta a la situación. Tras la eliminación copera, Idiákez, en rueda de prensa, se mostraba confiado en sus posibilidades, recordando que como entrenador del Lleida ya pasó por una situación similar, con los catalanes contra las cuerdas tras varias jornadas sin ganar, y acabó perdiendo en los penaltis el ascenso a la división de plata tras clasificarse para jugar el ‘Play off’.

En esta situación se encuentra sumido actualmente el equipo aragonés, con el entrenador cuestionado por la afición y por la propia dirección deportiva; dos puntos por encima de los puestos de descenso a la Segunda División B y a cinco de los que dan derecho a jugar la promoción por el ascenso a Primera División. Es cierto que la abundancia de lesiones que ha sufrido el Real Zaragoza en los últimos partidos no ha ayudado a que Idiákez pudiera haber encontrado un ‘once tipo’ que hubiese podido captar sus conceptos tácticos, pero los resultados mandan y la espada de Damocles pende sobre la cabeza del técnico blanquillo. Para burlarla, ha citado a los veinte futbolistas disponibles para el choque contra el CD Tenerife, entre los que finalmente no se encuentra Papunashvili (que forzaba para llegar en condiciones óptimas al partido), por lo que deberá realizar dos descartes de última hora. Con Marc Gual y Álvaro Vázquez en la enfermería, parece que Jeison Medina y Alberto Soro se jugarán la plaza vacante para acompañar a Jorge Pombo en la delantera este fin de semana. También será novedad en la convocatoria y en el once titular, casi con toda seguridad, Álex Muñoz, pues Simone Grippo es baja por sanción tras haber visto la quinta amarilla en el partido anterior. Además, podría ser posible la entrada de Julián Delmás en el lateral derecho, ya que Alberto Benito, aunque parece recuperado de sus molestias, quedó descartado para el partido contra el Cádiz por precaución. Así, viendo con perspectiva las últimas citaciones de Idiákez, todo parece indicar que los dos descartes serán Pep Biel y Raí, que, aunque sí tuvieron minutos el pasado miércoles, no parecen contar con la suficiente confianza del entrenador.

El CD Tenerife tampoco llega a La Romareda en un gran momento de forma. Con Joseba Etxeberría destituido en la quinta jornada de liga tras no haber sido capaz de ganar ningún partido disputado hasta entonces, José Luis Oltra tomaba las riendas del conjunto chicharrero para encauzar la recién comenzada temporada. Oltra, el entrenador que más veces ha dirigido al Tenerife en toda su historia, no ha conseguido enmendar la situación de una manera clara, pues los canarios, después de la victoria del Elche ante el Málaga, marcan ahora mismo el descenso con ocho puntos, tan solo dos menos que el Real Zaragoza, por lo que deberá sacar los tres puntos para no hundirse todavía más en la tabla clasificatoria. El empate a cero ante el Lugo en el Heliodoro servía para dar una mejor impresión, pero no despejaba las dudas que viene acumulando el equipo desde el principio de la campaña. Una victoria y cinco empates lastran a un equipo que, por jugadores que poseen tanta calidad como Luis Milla, Suso Santana o Naranjo, optaban a cotas más altas al comienzo de la temporada. El técnico valenciano, que también debe lidiar con las lesiones, como la ya conocida de Aitor Sanz, sumaba a la lista de bajas esta semana al ex-zaragocista Paco Montañés, a Samuel Camille y a Lucas Aveldaño. Sin embargo, recupera a jugadores de gran potencial como Joao Rodríguez, que ya jugó contra el Lugo en la jornada anterior dando buenas sensaciones a su técnico, y a Tyronne, que, probablemente, debutará esta temporada en el partido de este domingo en Zaragoza. Además, Nano Mesa ha entrado finalmente en la convocatoria después de haber sido duda hasta el último momento por haber sufrido molestias esta semana.

Por tanto, en un partido donde todos los focos apuntan al entrenador local, los tres puntos serán más que codiciados por ambos equipos. El joven colegiado, Óliver De la Fuente Ramos, del comité castellano-leonés, será el encargado de arbitrar el encuentro. En los últimos años, algunos de los partidos del Real Zaragoza contra el CD Tenerife han servido para que los maños tomen el impulso necesario hacia la consecución de sus objetivos. El partido de la temporada pasada sirvió como punto de inflexión para que los aragoneses realizaran una segunda vuelta que, finalmente, los catapultó hasta el tercer puesto tras haber coqueteado con el descenso a finales de año. Pero, si nos remontamos hasta 2010, el Real Zaragoza comenzaba en el Heliodoro Martínez López una racha que acabaría desembocando en la permanencia en Primera División, ganando por 1-3 en una remontada que comenzaba con el primer gol de Humberto ‘Chupete’ Suazo con la elástica blanquilla. Así pues, veremos si el partido contra los chicharreros vuelve a sacar a los aragoneses de una situación delicada o si, por el contrario, es esta vez el equipo insular el que se aprovecha del Real Zaragoza para comenzar una necesaria escalada hacia los puestos de honor de la Segunda División.

Posibles onces