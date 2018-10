Villanovense - Recreativo Granada: volver a ganar

Tras los dos últimos empates consecutivos, el Recreativo Granada ha visto cómo se le ha escapado el liderato y ahora ocupa la cuarta posición a cuatro puntos del líder, que es la UD Melilla, mientras que el Villanovense es el penúltimo con tan sólo 4 puntos y aún no conoce la victoria. Ambos equipos se miden este domingo en la jornada 10 del Grupo IV de Segunda División B.

El Villanovense, ahora dirigido por Cobos, llega a este partido tras eliminar en Copa del Rey al Multivera y ahora espera al Sevilla FC para continuar con el sueño copero, que es otro muy lejano a la realidad de la clasificación liguera.

El Recreativo Granada, a pesar de haber sumado dos de los seis últimos puntos posibles, sigue siendo uno de los equipos más fuertes de la categoría y con una idea clara de juego. Los rojiblancos buscarán en Badajoz los tres putos y seguir soñando con objetivos más altos. La última visita fue al Sevilla Atlético y pudo conseguir un empate tras una buena racha fuera de casa. Con 15 puntos, es el mejor filial del Grupo IV en la tabla clasificatoria.

Un Villanovense motivado

Pedro Morilla hizo unas declaraciones previas al partido para analizar al próximo rival y habló de como desconfía del Villanovense, ya que es un equipo con un técnico que debuta en casa en su regreso a Villanueva de la Serena. También destacó la experiencia de su plantilla y el buen hacer de su nuevo técnico. Un rival que no va a poner las cosas fáciles y que no refleja la realidad de esos cuatro puntos que solamente ha sumado: "El Villanovense no ha arrancado bien, pero tiene buenos futbolistas que son expertos en la categoría".

Del último partido del Recreativo Granada, Morilla destacó cómo hay que trabajar para que no sucedan de nuevo los mismos errores y poder hacerse con la victoria: "Después del partido con el Atlético Sanluqueño trabajamos para cuando se nos aparezcan situaciones parecidas de un rival bien ordenado atrás".

El entrenador del filial nazarí destacó también el impulso que le ha dado Cobo al Villanovense desde su llegada, pues desde el primer partido se vieron los cambios en el equipo: "Su nuevo entrenador, Julio Cobo, conoce bien el club y la 2ª B. Ya los llevó una vez al 'playoff'. Hicieron un buen partido en La Línea la semana pasada". Un entrenador que ya conoce bien la casa y es muy querido por la afición.

Al partido hay que añadirle la dificultad extra de la motivación que tiene el Villanovense tras pasar de ronda en la Copa y recibir el próximo 1 de noviembre al Sevilla: "Han pasado ronda de Copa y viven un clima de euforia en la ciudad. Tendremos que luchar contra eso". Aunque Cobo dejó claro en sala de prensa que la Copa está apartada.

En el análisis a la plantilla del Villanovense, Morilla destacó que tiene jugadores muy contrastados en la categoría, que no le van a poner nada fáciles las cosas, pero que espera hacer el mejor papel posible ya que su equipo es capaz de plantar cara a cualquier equipo. "Sabemos que si estamos a nuestro nivel, se lo ponemos difícil a cualquiera", destacó Morilla.

Un filial que juega bien

En sala de prensa, Julio Cobos destacó varios aspectos positivos de los nazaríes: "Se trata de un filial que está haciendo muy bien las cosas. Es cuarto clasificado y está haciendo buenos partidos. De los partidos que he visto en vídeo, es de los equipos que más me ha gustado hasta este momento, ya que hace cosas diferentes al resto y cuenta en sus filas con jugadores importantes, jóvenes y con muchísima proyección. Y, sin duda, será un equipo que nos lo va a poner muy difícil, por lo que hay que estar muy concentrados". Respecto al partido anterior, Cobos destacó que fue importante sumar, aún más fuera de casa, y sobre la Copa del Rey prefirió apartar la euforia: "Sumar ante La Balona fue un buen punto de partida. La Copa fue una alegría, estamos contentos, pero tenemos que aparcarla y centrarnos en la liga. Tenemos que alargar la racha de resultados y prolongar esto en el tiempo".

Solo una derrota del filial nazarí

El Recreativo Granada atraviesa un buen momento y ha perdido solamente un partido en todo lo que va disputado de liga y fue contra el UCAM Murcia, en la jornada 2. Los máximos goleadores del filial nazarí son Ontiveros y Nacho Buil, con cuatro goles cada uno.

Posibles alineaciones

Recreativo de Granada: Lejárraga, Antonio Marín, Hongla, Héctor, Paco Torres, Andrés García, Carlos Neva, Yael, Jenn Carlos, Nacho Buil y Ontiveros.

Villanovense: Ismael, Javi Sánchez, Espín, Tapia, Cristian Márquez, Pedro, Poley, Pajuelo, Carrasco y Leandro.