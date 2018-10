Derrota engañosa ante el FC Barcelona

Se fue el Sevilla al parón de selecciones como líder tras imponerse al Celta de Vigo por 2-1 en Nervión. Un liderato que ha perdido al caer en Can Barça por 4-2 tras un choque que estuvo claramente marcado por la efímera presencia de Lionel Messi sobre el verde y por la estelar actuación del alemán Marc Andre Ter Stegen, que salvó a su equipo de lo que hubiera sido posiblemente una remontada sevillista.

Lo que Messi quiso hasta su lesión

La contienda se puso cuesta arriba para el Sevilla desde bien pronto, pues en el minuto dos, el Barça, que sabía de la importancia de esta jornada en sus aspiraciones por LaLiga, ya empezó a dibujar la victoria con el gol de Coutinho, que batió a Vaclick con una ejecución de bella factura en forma de disparo con el interior de la bota derecha a la escuadra. La reacción hispalense se atisbaba ya que casi en la siguiente acción al primer tanto local Arana, con un chut seco, estrelló un balón en la madera culé. No obstante, Lionel Messi, que ya intervino en el gol de Coutinho, volvió a colgarse la medalla de protagonista en el segundo tanto del combinado de Valverde, pues él finalizó una contra con un misil al palo largo del cancerbero hispalense desde la esquina del área. Acto seguido, se produjo la que seguramente sea la escena del primer asalto, y es que el astro argentino cayó lesionado del brazo izquierdo tras tratar de evitar una caída. Lógicamente, tuvo que ser sustituido, saltaron las alarmas en el Camp Nou.

A partir de ahí, el Sevilla de Machín optó por echarse arriba en busca del gol que lo introdujese de lleno en la pelea por los tres puntos. Los andaluces tuvieron dos buenas llegadas antes de la conclusión de los primeros 45 minutos de Carriço y Sarabia respectivamente. El portugués probó fortuna con un cabezazo que no supuso peligro alguno, mientras que el canterano del Real Madrid lo hizo con un remate en el primer palo a centro de Navas que tocó en el exterior de la red. De esta manera, se puso punto y final al primer round en tierras catalanas.

Ter Stegen evitó un mejor resultado

El Sevilla en el segundo acto salió a por todas a sabiendas de que no estaba Messi y de que no le quedaba otra si quería sacar algo positivo del feudo blaugrana. André Silva se quedó con la miel en los labios a las primeras de cambio en el 49 cuando no acertó a remachar a gol un pase de un compañero. Este Barça-Sevilla también tendría un hueco para la polémica, pues la legión sevillista -concretamente Navas- pidió pena máxima por una mano evidente de Jordi Alba al desbaratar un centro que el colegiado no señaló. Posteriormente, comenzaría el "show" de Ter Stegen, que salvó los muebles a los suyos con una asombrosa salvada a un testarazo de André Silva y al consiguiente rechace recogido por Franco Vázquez, parecía estar cerca el 2-1. Desgraciadamente para los intereses sevillanos, acto seguido, el árbitro pitaría un penalti claro de Vaclick sobre Suárez que el mismo jugador charrúa ejecutaría con éxito.

Pese al adverso marcador, los pupilos de Nervión harían honor al lema que los representa, "Dicen que nunca se rinde", con el 3-1 por mediación de Sarabia, que con la colaboración del ex sevillista Lenglet perforaba la meta barcelonista en el 78. En la jugada siguiente, Ter Stegen volvió a emplearse a fondo para no hacer sufrir a su afición y para que sus compañeros tuvieran un final más llevadero con una doble parada a Sarabia y a Ben Yedder, el Camp Nou entró en éxtasis con el germano, que vería amortizado su trabajo cuando Ivan Rakitic terminó de noquear al rival con una soberbia volea que significó el 4-1. En el descuento, Muriel puso un poco de equilibrio en la balanza con el 4-2.

Con este resultado, se acabó lo que se daba en la casa del FC Barcelona, los catalanes asaltan el liderato y el Sevilla se queda tercero por detrás del Alavés con 16 unidades en su casillero.