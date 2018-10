Marcelino: "Entre los 4 delanteros solo llevamos 3 goles"

El capitán valencianista analizaba el encuentro: "Hemos hecho un gran partido. En la primera parte, salvo en una ocasión que recuerdo y un rebote no nos ha pisado el área. Hemos hecho muchísimas ocasiones y después de cómo ha ido el partido y de encajar un gol, hemos reaccionado y tuvimos ocasiones para ganar. El resultado ha sido injusto. Con un tiro a puerta, el Leganés nos ha empatado".

Parejo también ha comentado cuales son las carencias del equipo y su situación actual. "No estoy preocupado porque veo cómo entrenamos y trabajamos. Esperemos que el martes la situación cambie porque se está viendo que competimos contra cualquiera y en ocasiones, como hoy, hemos sido superiores al rival. Falta concretar las ocasiones que tenemos e intentar no encajar goles. Estamos concediendo muy poco y con nada nos hacen goles".

El canterano, Ferrán Torres, señalaba sus sensaciones y miraba ya hacia el partido de champions: "Hemos estado bien. El Lega ha llegado una vez, hemos hecho todo lo posible y no hemos conseguido la victoria. Hemos tenido llegadas clave en la primera parte pero hay que concretarlas. Estábamos dominando cuando nos han marcado el gol. Como en cada partido, luchamos hasta el final, pero esta vez no ha sido posible la remontada. A la gente les damos las gracias por el apoyo. Son un 10. Vamos a trabajar para darle la vuelta y que lleguen los resultados. Desde ya, estamos pensando en el martes para intentar ganar al Young Boys".

El técnico valencianista se mostró mucho más crítico con respecto con el juego de su equipo, en especial, con la delantera Che. "Llegada no nos falta, lo que nos falta es rematar más y ganar la última acción a los rivales. No somos capaces de transformar y de hacer intervenir al portero. Estamos preocupados en el sentido de que no somos capaces de meter gol. Tenemos que esforzarnos más y ganar más duelos. Vencer las acciones de las defensas. Entre los cuatro delanteros sólo llevamos tres goles y prácticamente ninguna asistencia, son números que hay que mejorar".

Para finalizar, Marcelino hizo referencia al distanciamiento del objetivo liguero. "Fuimos absolutos dominadores pero ellos defendieron muy bien. De un saque de banda hacemos un penalti muy evitable y todo se volvió en contra. Metimos un gol y tuvimos dos opciones para lograr la victoria. No es normal lo que nos está sucediendo con siete empates. Esto nos aleja de los puestos importantes".