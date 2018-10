AD Alcorcón - Granada CF: puntuaciones del Alcorcón, jornada 10 de LaLiga1|2|3

<p>Sexta victoria de la temporada en liga para el <strong>Alcorcón,</strong> que aúpa a los alfareros hasta la segunda posición de la tabla. En un partido con buenas ocasiones para los dos equipos, la expulsión de <strong>Víctor Díaz</strong> al inicio de la segunda parte acabó siendo demasiado lastre para un Granada que no encontró la forma de batir a <strong>Dani Jiménez.</strong></p> <p><em>(0-2: Muy mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin Clasificar)</em></p> <p><strong><big>Dani Jiménez</big></strong></p> <p><strong>8 | Determinante.</strong> Una jornada más, el guardameta alfarero volvió a demostrar porque es el menos goleado de la Segunda División. Sus intervenciones en la segunda parte evitaron el empate del Granada, especialmente un mano a mano ante Rodri.</p> <p><strong><big>Laure</big></strong></p> <p><strong>7 | Sereno.</strong> Volvía a tener otra dura prueba enfrente, pero no se puso nervioso en ningún momento. Sin apenas cometer errores, todas sus intervenciones en el juego aportaron algo al equipo.</p> <p><strong><big>Burgos</big></strong></p> <p><strong>7 | Serio.</strong> Completamente metido en el partido y en la buena dinámica del equipo. De nuevo supo imponer su físico para frenar a un jugador también muy potente en ese aspecto como Adrián Ramos. </p> <p><big><strong>David Fernández</strong></big></p> <p><strong>7 | Trabajador.</strong> Pocas veces va a destacar por encima del resto, pero su compromiso y regularidad están al alcance de pocos jugadores. Consiguió anticiparse para frenar muchos ataques rivales y puso las cosas más fáciles a sus compañeros de la zaga.</p> <p><strong><big>Bellvís</big></strong></p> <p><strong>7 | Solvente.</strong> En la misma línea que el resto de la defensa. Su labor en ataque volvió a ser de lo más destacado del partido, pero en defensa también mostró un nivel notable ante un jugador de la calidad de Vadillo.</p> <p><strong><big>Eddy Silvestre</big></strong></p> <p><strong>6 | Generoso.</strong> Más preocupado por ayudar al equipo en tareas defensiva, estuvo menos activo en ataque respecto a los últimos partidos. Está supliendo con éxito la baja de Toribio con una regularidad que bien pocos esperaban.</p> <p><strong><big>Dorca</big></strong></p> <p><strong>7 | Timón.</strong> Volvió a su papel más habitual de centrocampista llegador. Tuvo la mejor ocasión de la primera parte con un disparo de volea al poste. Excelente partido a nivel táctico. Interpretó a la perfección cada momento del encuentro.</p> <p><big><strong>Álvaro Peña</strong></big></p> <p><strong>7 | Liberado.</strong> Regresó al once tras su buena actuación en Copa y no desaprovechó la oportunidad. Fue de los más activos en la zona de ataque y por sus botas pasaron la mayoría de ocasiones del gol del equipo.</p> <p><strong><big>Nono</big></strong></p> <p><strong>7 | Dinámico.</strong> Sigue demostrando un gran momento de forma a nivel individual, combinado con ese gran carácter competitivo que siempre exhibe. Protagonista en la jugada de la expulsión de Víctor Díaz.</p> <p><big><strong>Víctor Casadesús</strong></big></p> <p><strong>6 | Desafortunado.</strong> Sigue acumulando minutos en el equipo. No tuvo suerte en ataque, pero trabajó al máximo en defensa. Perfectamente compenetrado con Juan Muñoz en todos los movimientos ofensivos.</p> <p><strong><big>Juan Muñoz</big></strong></p> <p><strong>7 | Oportuno.</strong> No tuvo el protagonismo en ataque de otros días, pero sigue en racha de cara a gol. Tiró de sangre para marcar el tanto de la victoria con un penalti magistral.</p> <p><strong><big>Borja Galán</big></strong></p> <p><strong>7 | Activo.</strong> Tuvo incidencia inmediata en el partido. Aprovechó muy bien los espacios de la defensa visitante para crear algunas jugadas de peligro. Muy atrevido en los duelos individuales.</p> <p><strong><big>Héctor Rodas</big></strong></p> <p>S.C. | Al igual que en la mayoría de partidos, entró en la recta final del encuentro para amarrar la victoria.</p> <p><big><strong>Jonathan Pereira</strong></big></p> <p>S.C. | Salió en el tiempo añadido y no tuvo ninguna acción destacable.</p> <p><strong><big>Cristóbal Parralo</big></strong></p> <p><strong>7 | Gestor. </strong>Acertó con los cambios para dar un respiro al equipo tras una semana de máxima exigencia. Llevó el encuentro al contexto más favorable posible para los intereses del equipo.</p>