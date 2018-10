Tablas en un derbi sin emoción

El derbi no empezaba bien para la SD Eibar. Media hora antes del comienzo del partido, el club armero hizo oficial la lesión de Marko Dmitrović. El guardameta serbio regresó tocado de sus compromisos con Serbia y finalmente no llegó a tiempo al choque. Su lugar lo ocupó Asier Riesgo, el cual todavía no había disputado ni un solo minuto de la presente campaña.

Acompañado de un ambiente típico de derbi, daba comienzo en choque en Ipurua. El encargado de hacer el saque inicial fue el equipo local, tomando así el mando del partido en los primeros instantes. No obstante, el planteamiento del Athletic estaba claro y no tardaron en crear peligro a los dos minutos de partido.

Teniendo en cuenta los inicios de partido que suele tener el equipo de Mendilibar, en este derbi se comportaron realmente bien. El electrónic marcaba ochos minutos cuando Pape Diop tuvo la primera para los armeros. El senegalés se saco de la manga un potente disparo desde fuera del área, el cual se marchó a centímetros de la portería defendida por Herrerín. No habían pasado 10 minutos de partido cuando la polémica se apodero de Ipurua. Sergi Enrich caía derribado dentro del area, obligando al arbitro a haber uso del VAR. Después de un par de minutos de incertidumbre, el colegiado señaló penalti. El encargado de lanzar la pena máxima fue el propio balear. Sergi no falló, adelantando al Eibar en los primeros compases de partido.

El derbi vasco comenzaba fuerte, pero esto solo acababa de comenzar. Al minuto 21 de partido, un error en la defensa local permitió a Iñaki Williams encarar sin complicaciones al portero, colocando el empate únicamente diez minutos después. El Eibar dominaba la posesión, pero no era capaz de crear peligro. Según pasaban los minutos, el ritmo del partido fue disminuyendo. Los dos equipos gastaron mucho en los primeros compases y esto fue pasando factura. A pesar de ello, los armeros seguían dominando el partido. En los últimos instantes de la primera mitad se vivieron los minutos mas emocionantes del partido. La banda derecha armera era un rompecabezas para los defensores del Athletic, pasándolo realmente mal en ciertas ocasiones. Después del último arreón armero, concluían los primeros 45 minutos.

Quince minutos de descanso y la pelota volvía a rodar en Ipurua. Como no podía ser de otra manera, los primeros compases de la segunda mitad fueron un tanto espesos. Orellana se lesionaba un minuto después del comienzo, aunque todo parecía indicar que el atacante chileno iba a continuar en el partido. El esfuerzo había pasado factura y no solo en los locales. Los primeros 15 minutos de la segunda mitad ningún equipo fue capaz de poner en peligro al portero rival. Únicamente un doble disparo de Rubén Peña metió miedo a los aficionados bilbainos, aunque Herrerín estuvo seguro entre los tres palos.

Uno de los recursos mas utilizados por ambos equipos durante la segunda mitad, fueron los balones por arriba. Tanto el Athletic como el Eibar tienen grandes bazas por arriba y los entrenadores no dudaron en aprovecharlo. No obstante, el juego seguía bastante trabado y las ocasiones brillaban por su ausencia. Poco a poco el Athletic comenzó a tomar los mandos del partido, principalmente a través de la banda derecha. En el minuto 85 de partido una falta bastante discutida hizo que Raul García fuese amonestado, dando paso a una falta al borde del área bilbaina. Los armeros no supieron aprovechar la falta, desaprovechando la ultima oportunidad clara de gol.

Se cerraba así un partido en el que la SD Eibar mereció más, pero no tuvo suerte de cara a portería. Con el punto conseguido hoy, los armeros se mantienen en la duodécima posición, con un total de 11 puntos en nueve partidos disputados. Toca descansar y pensar en el siguiente rival, el RC Celta. El encuentro tendrá lugar en Balaidos el próximo 27 de octubre.