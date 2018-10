Debut amargo para Akieme

<p><strong>Sergio Akieme</strong>, después de varias jornadas esperando su <strong>oportunidad</strong>, <strong>debutó </strong>en <strong>Primera División</strong>. La <strong>baja</strong> de <strong>última hora</strong> de <strong>Álex Moreno</strong> debido a un <strong>proceso febril</strong>, provocó que el <strong>canterano</strong>, que <strong>ni</strong> tan siquiera <strong>estaba convocado</strong> para el encuentro contra el <strong>Getafe</strong>, entrara de lleno en el <strong>once </strong>del <strong>Rayo Vallecano </strong>planteado por <strong>Míchel</strong>. El <strong>debutante</strong>, que durante el <strong>2018</strong> solo había jugado otro partido más, frente al <strong>Nàstic de Tarragona</strong> en la <strong>última jornada</strong> de la <strong>Liga 1|2|3</strong>, al fin pudo cumplir su <strong>sueño</strong>.</p> <h2>Sergio Akieme, debut con derrota</h2> <p>Pero, más que un <strong>sueño</strong>, en algún momento podía llegar a parecer una <strong>pesadilla</strong>. La <strong>responsabilidad </strong>que asumía el joven era <strong>tremenda</strong>, <strong>sustituir</strong> a un jugador que había disputado <strong>todos los minutos</strong> hasta el momento, y hacerlo en una situación en el que el equipo <strong>necesitaba ganar</strong> como fuera. No solo el <strong>resultado</strong> <strong>no acompañó</strong> al <strong>amargo debut </strong>de Akieme, si no que fue <strong>protagonista</strong> por anotarse <strong>un gol en propia portería</strong> rematando un centro lateral, que en vez de <strong>despejar</strong>, <strong>encajó </strong>entre los tres palos defendidos por <strong>Alberto</strong>, significando <strong>el segundo</strong> de los <strong>azulones</strong>.</p> <p>A pesar de este <strong>borrón </strong>y de que en el <strong>primer gol no cubriera bien a Foulquier</strong>, que anotó el <strong>primer tanto</strong> a placer tras recibir el balón <strong>colgado</strong> desde la <strong>banda derecha</strong>, el lateral <strong>corrió</strong>, dio <strong>pases </strong>que podían crear <strong>mucho peligro</strong> para los rivales y se atrevió a <strong>encarar </strong>en <strong>ataque.</strong> Además de <strong>detener</strong> algún que otro <strong>intento </strong>de marcar de los <strong>visitantes</strong>. Mucho <strong>desparpajo </strong>para tanta <strong>juventud</strong>, sin duda.</p> <figure class="image"><img alt="Akieme recibiendo un balón | Fotografía: La Liga" height="363" src="https://img.vavel.com/b/w_900x700_17205002_ma_3022.jpg" width="610" /> <figcaption>Akieme recibiendo un balón | Fotografía: La Liga</figcaption> </figure> <p><strong>Míchel</strong>, <strong>contento</strong> con el <strong>trabajo </strong>realizado por el canterano, <strong>le felicitó en rueda de prensa</strong>, un <strong>motivo</strong> más para que siga ganando <strong>confianza</strong> y <strong>trabajando </strong>para hacerse con <strong>más minutos</strong>. <em>A priori</em>, <strong>Álex Moreno</strong> estará <strong>recuperado </strong>para el partido frente al <strong>Athletic de Bilbao</strong>, un hecho que probablemente hará que Akieme<strong> pase de jugar 90 minutos a la grada</strong>, o al menos al <strong>banquillo</strong>. Pero es <strong>posible</strong> que el madrileño <strong>vuelva a contar con minutos</strong> muy <strong>pronto</strong>, en el partido de <strong>ida</strong> de <strong>Copa del Rey</strong> frente al <strong>Leganés</strong>.</p>