¿Por qué no regresó Negredo al Rayo Vallecano?

Álvaro Negredo fue uno de los nombres más sonados en el mercado de verano como posible incorporación en las filas del primer equipo del Rayo Vallecano para reforzar la delantera franjirroja.

A pesar de ello, no se llegó a producir. No se logró que el delantero regresara al club del barrio obrero madrileño, y el jugador desveló la razón por la que no se produjo.

El killer declaró que existieron ofertas del equipo por él en el mercado de verano, pero el jugador madrileño habló en Onda Cero, con lo que dijo que sabía que la oferta real era del Rayo Vallecano.

Afirmó: "Estuve hablando con Cobeño, que fue mi compañero. Era real, pero difícil. Por tema de salario y disponibilidad suya de pago", al margen de que su regreso difícil, fue el equipo donde empezó y tiene muchísimo cariño.

Sobre ello, Negredo señaló: "Donde yo me siento canterano es el Rayo Vallecano, porque ahí es donde empecé todo. Donde me crié y viví. Mi padre todavía es socio del Rayo Vallecano". A pesar de que estuvo también en la cantera del Real Madrid, fue en el equipo franjirrojo donde se sintió realmente como canterano.

Por lo que a pesar de que el jugador madrileño dejó el Besiktas y sonó tanto como nuevo fichaje para el Rayo Vallecano, se terminó marchando al equipo de Al Nasr de Emiratos Árabes a pesar del interés del club en el que se crió.

No cabe duda de que en el equipo franjirrojo le hubieran recibido con los brazos abiertos a este viejo conocido en el barrio obrero madrileño, en lo que hubiera sido su vuelta a casa tras ser canterano del club de Vallecas y haberse convertido en uno de los hombres de Míchel en esta temporada en Primera División.