Marcelo: "No me gusta que no dejen trabajar al entrenador"

Después de una derrota siempre cuesta dar la cara y salir a dar explicaciones. En la zona mixta del Santiago Bernabéu, Marcelo fue uno de los encargados de dar declaraciones. El jugador brasileño fue protagonista en el encuentro. De los más destacado del Real Madrid. Recupero su estado de forma y se puso el equipo a las espaldas. Fue el autor del único gol blanco con un derechazo dentro del área en el minuto 73. Al final estaba fundido pero Lopetegui ya había agotado los cambios. Tuvo en sus botas el empate del Madrid.

El Real Madrid acumula cinco partidos sin ganar. Marcelo apela a la suerte y a la recuperación de confianza: " Hemos hecho grandes cosas, el balón no ha querido entrar. El míster quiere recuperar la confianza. Hemos tirado 33 veces y no ha entrado ningún balón. Debemos tener la cabeza bien alta para volver a ganar partidos"

El gol de Marcelo pausó el crono de la sequía goleadora en 481 minutos. " Cuesta que entre, el Levante no ha hecho mucho, ha aprovechado nuestros fallos al principio y hemos intentado al menos empatar el partido. Hemos terminado el partido muertos porque nos hemos dejado la piel". El jugador brasileño hace hincapié en el compromiso y esfuerzo del equipo.

Dificultad para meter goles

"No es una pregunta para mí. Recuerdo que cuando Cristiano no marcaba, la prensa decía que se necesitaba un delantero y luego calló las bocas. Es muy injusto valorar al principio de la temporada a los delanteros. Esto es muy injusto. Los periodistas, cuando preguntan, forman opinión. Estamos preocupados, la presión de jugar en el Madrid es tremenda. Hay que dar la cara en el campo y ante las cámaras. No tenemos miedo, sí preocupación".

La situación de Lopetegui

"Con el míster estamos a muerte. Nos dice muy claras las cosas, tiene un trato muy bueno con nosotros. Es injusto, como hicisteis con Benítez. No me gusta que no dejen trabajar al entrenador”.