Real Oviedo - CA Osasuna. Puntuaciones del Real Oviedo en la jornada 10 de La Liga 1|2|3

El Real Oviedo salió victorioso del encuentro que les enfrentaba al Club Atlético Osasuna, a pesar de ir por debajo desde el minuto 2 del partido. Es el momento de dar un repaso al rendimiento que ofrecieron los futbolistas que salieron al césped del Carlos Tartiere

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).

Juan Antonio Anquela

6.5 Valiente | El planteamiento inicial no funcionó, y el equipo lo sufrió con una primera parte muy negativa. En la segunda tardó apenas 10 minutos en dar entrada a Ibra por Forlín, quitando un defensa para poner un segundo punta, lo que terminó siendo muy positivo para todos y ayudó al Real Oviedo a remontar.

Alfonso Herrero

5 El balón aéreo le hace sufrir | Los últimos dos goles que ha recibido el conjunto carbayón vienen en salidas dudosas por alto del guardameta toledano. Falló en el gol del Osasuna y tampoco estuvo del todo preciso con el balón en los pies.

Diegui Johannesson

4 O recibe en carrera, o no se va de nadie | El sistema de cinco defensas se supone que le ayuda a destacar, pero no termina de firmar un buen encuentro. Los pocos centros que puso fueron defectuosos e incluso sus compañeros dudaban en pasarle la pelota.

Juan Forlín

5 Sin opciones | En defensa, es el mejor de la zaga, pero una amarilla muy temprana le lastró para el resto del encuentro. Con el esférico en los pies no encontraba soluciones y solo daba pases en horizontal.

Bolaño

1 Tiene suerte de que no haya VAR | El cántabro cometió la enésima agresión de su carrera en un pisotón en el cuello al delantero del Osasuna. Como en La Liga 1|2|3 no está instaurado el VAR, el árbitro no apreció su jugada sucia, pero podía haberle costado la expulsión e incluso sanción por varios encuentros. Merece un castigo ejemplar por parte del club o que alguien le pare los pies. Lamentable imagen.

Mossa

5.5 Hasta la segunda parte, desaparecido | El poco juego ofensivo del Real Oviedo en la primera mitad le hizo no tener incidencia en el juego. Tras el descanso comenzó a aparecer más y volvió a conectar con Berjón en la banda izquierda.

Ramón Folch

4 Muy gris | Fallón y desaparecido. Apenas tocó bola y cuando lo hizo fue con poco acierto. En defensa casi ni se le vio y pasó prácticamente inadvertido en el encuentro.

Sergio Tejera

6 Necesario | En la primera mitad no recibió con ventaja en ninguna ocasión, pero en defensa ayudó mucho a los defensas. El gol en propia puerta viene tras un gran centro suyo y en la zona de tres cuartos aportó cabeza fría y supo buscar la mejor opción.

Yoel Bárcenas

5 Todavía en Japón | El panameño volvía al once después de la concentración con su selección en Japón y acusó un viaje tan lejano durante la semana. Apenas tocó el balón aunque en los instantes finales intentó ofrecer peligro desde su banda.

Saúl Berjón

7 Vaya guante | Apático como en los últimos encuentros del Real Oviedo, pero apareció cuando solo lo hacen los genios. Con un golpeo magistral perforó la portería rival en el 89, dándole a los carbayones la victoria en el último suspiro del encuentro. Gris, pero su gol son tres puntos.

Joselu

5.5 Como en una isla | El de Cayarta lo intentó todo el encuentro, desfondándose a correr para presionar y luchando los balones aéreos contra un Aridane que le saca casi 10 centímetros de altura. No dispuso de ninguna ocasión de peligro ya que sus compañeros no le encontraban, pero su entrega se ganó el cariño del público.

Ibra

8 Revolucionador | No es el jugador más técnico del Real Oviedo y falla en los controles, pero entró con el único objetivo de cambiar el ritmo del partido y tras solo tres minutos en el terreno de juego, el conjunto azul ya había empatado en un gol en propia puerta tras un centro de Tejera, pero que buscaba la cabeza del senegalés. Pidió más apoyo desde la grada y recogía todos los balones que se iban fuera para que no perdiese tiempo. Simplemente mágico.

Aarón Ñíguez

S.C. Nada que destacar | Entró apenas sin tiempo y casi pierde un balón que tenía controlado, pero tuvo un buen tiro que casi sorprende a Rubén bajo palos.

Javi Muñoz

S.C. Muy tarde | Sustituyó a un desaparecido Folch y entre la falta del gol de Saúl y los últimos minutos del partido en el que el Osasuna se echó arriba, no tocó apenas el esférico. Su entrada en el 86 fue demasiado tarde para que cogiese ritmo de partido. Nada que criticar.