Pablo Machín: "El equipo ha peleado"

Tras el FC Barcelona 4-2 Sevilla FC, el soriano Pablo Machín atendió a a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nou Camp para expresar sus impresiones acerca del mismo. Destacó que "siempre que se pierde no estás bien pero hay que asumirlo y sacar conclusiones. Creo que no hemos entrado en el partido bien como deberíamos. Si en la segunda hemos tenido esa mordiente. El equipo ha competido bien, ha dado la cara, el marcador no refleja lo visto en el terreno de juego. La diferencia la ha marcado Ter Stegen en acciones muy meritorias".

"Lo fácil cuando se pierde es hablar de intensidad… ellos han entrado mejor, no se porqué. Los primeros minutos, en la primera ocasión, han marcado el primer gol. Luego Arana la ha mandado al palo. Hoy no teníamos nuestro día. El Barça, cuando llegaba con opciones de hacer gol, sí ha estado todo lo acertado que no estuvimos nosotros” indicó Pablo Machín.

Siguió incidiendo en la falta de eficacia: "Banega ha fallado más pases de lo normal, pero hay otros jugadores que no han estado acertados. Si hay mas de uno que no ha estado bien el equipo se resiente. El equipo ha querido, ha peleado y me quedo con que hemos generado muchas ocasiones“.