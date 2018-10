La contracrónica: esto no ilusiona

Un solo triunfo en lo que va de curso. Siete empates, tantos como en la temporada pasada, en diez partidos ligueros con tan solo diez pobres unidades en el casillero ché. En Liga de Campeones, todo por decidir aun pero sin haber encontrado tampoco la senda del triunfo. Estos son los números y la situación actual del Valencia del Centenario.

Ilusión podría ser perfectamente una de las palabras que más veces saldrían de la boca de los aficionados valencianistas antes de comenzar la campaña. Ilusión, trabajo, esfuerzo, competición... estas tres últimas máximas parece que están ahí, no están faltando, pero se puede ir intuyendo que la primera se va desvaneciendo con el paso de los partidos. Muy preocupante.

La vuelta a la UEFA Champions League, el año del Centenario del club, refuerzos de nivel o la compra definitiva de estrellas como Geoffrey Kondogbia y Gonçalo Guedes eran algunos de los argumentos que motivaban esta ilusión veraniega en los corazones blanquinegros. Comprensible, había y hay motivos de sobra. Hay mimbres para soñar.

¿La última estocada a la ilusión? Un empate en casa ante un modesto e inoperante Club Deportivo Leganés instalado en la parte baja de la tabla. Ya no solo desde una visión resultadista sino desde una perspectiva de juego y sensaciones: el equipo se deja puntos porque tiene muchas lagunas, domina y controla pero no es profundo y no genera ocasiones.

Problemas en todas las líneas

Habiendo mantenido el bloque y la mayoría de la plantilla de un año para otro, cuesta comprender la diferencia de rendimiento entre la espectacular temporada pasada y el mediocre comienzo de esta. El equipo no anota con la facilidad que lo hacía, no hilvana jugadas con la soltura que nos tenía acostumbrados ni es tan seguro atrás como antaño. Hay problemas en todas las líneas del campo y no parecen encontrarse soluciones.

Es verdad que Neto ha dejado dudas en alguna acción puntual pero parece haber recuperado la confianza de Marcelino en la portería a través de constancia y seguridad bajo palos. La meta parece ser la única posición sobre la que no existen preocupaciones.

El equipo va recuperando solidez defensiva con el paso de los partidos y buena muestra de ello son los duelos ante FC Barcelona y Manchester United. Existe un gran problema central ya que la situación actual y el futuro de Jeison Murillo son una incógnita, Ezequiel Garay no juega con regularidad debido a sus recaídas, el rol de Ruben Vezo no acaba de quedar claro y el joven Mouctar Diakhaby va entrando muy poco a poco en el equipo.

El lateral derecho vuelve a ser el talón de Aquiles valencianista y hoy en día es un auténtico agujero negro mientras que José Luis Gayà, una de las pocas buenas noticias de la temporada, no tiene un suplente de garantías debido a la falta de confianza del técnico en Antonio Latorre.

El nivel del cerebro, organizador, amo y señor del mediocampo de los de Marcelino es realmente preocupante. Y más aun si no hay un recambio específico en plantilla. Cuando se mira al banquillo se encuentran centrocampistas de calidad pero ningún organizador como Dani Parejo.

Cansancio, falta de frescura o de ideas, sea lo que sea, pero la falta de fútbol del Valencia viene dada por el bajo nivel de rotaciones como Wass o Cheryshev y la falta de alguien que encuentre el norte en la media cancha. El fichaje de la temporada: la vuelta de Francis Coquelin, la cual parece haber dado algo de oxígeno al equipo.

Muchos frentes abiertos pero sin duda el más preocupante es el de una delantera que tiene la pólvora mojada, unos puntas que no intimidan y que no convierten las pocas ocasiones de las que disponen. Batshuayi y Gameiro no terminan de encajar en el 4-4-2 mientras que Mina ha estado inédito debido a su lesión.

Lo que más sorprende es la poca influencia de Rodrigo Moreno en el juego y su poca participación, la cual era fundamental, en jugadas de peligro. El Rodrigo superestrella" del año pasado parece oculto en el baúl de los recuerdos y bien sabe la gente lo mucho que se echa de menos verle al nivel que llevó al hispano brasileño al Mundial de Rusia.