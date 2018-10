Dos derrotas que guardan semejanzas

Este Granada CF poco tiene que ver con el de la temporada pasada o años anteriores. Este Granada lucha y no da un balón por perdido. Lo mínimo que pide una afición que ha visto cómo el equipo rojiblanco en la última década muchos partidos fuera de casa los ha perdido sin poner ese carácter y entrega hasta el último suspiro del encuentro. Hasta ahora, las dos derrotas de la temporada, en Riazor y Alcorcón, han sido muy parecidas, con resultados cortos en contra, con un penalty de por medio y con mucho sacrificio por parte de los nazaríes hasta el final.

Ante el conjunto deportivista, los de Diego Martínez casi rescatan un punto de Riazor si no llega a ser porque el tiempo final se les echó encima. Es cierto que durante los primeros 45 minutos dejaron el peso del partido a los locales, pero en la segunda parte tuvieron ocasiones para llevarse el empate. Un penalti, a los 68 minutos de partido, provocó que el Deportivo se pusiera por delante y tomara ventaja de dos goles diez minutos más tarde. El Granada se estiró y llegaron buenas oportunidades para recortar el marcador. Montoro, de falta directa, dio emoción en el descuento pero no sirvió para sumar. Si el encuentro hubiera durado algún minuto más, el equipo rojiblanco podría haberse llevado algún punto porque puso en aprietos en la segunda parte al conjunto gallego.

Ese partido guarda alguna que otra semejanza con el del pasado sábado en Santo Domingo, ante el Alcorcón. De nuevo, un penalti a favor de los locales fue el detonante de la segunda derrota liguera del Granada, que tuvo muchas ocasiones para poder haber empatado, e incluso ganado. Pero la expulsión de Víctor Díaz dificultó todo. Pese a eso, los de Martínez casi logran la igualada por mediación de Puertas y Fede Vico. Quién sabe si el lateral rojiblanco no recibe la expulsión, cuál habría sido el resultado final, pero sí que se sabe que a este Granada no le importa jugar con diez porque no pierde la seña de identidad en los partidos, ser un equipo competitivo hasta el final.