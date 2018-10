Lopetegui: “Si pretendéis ver a un entrenador hundido no miréis aquí”

Lopetegui pasó por la prensa previa al encuentro de mañana de Champions ante el Viktoria Plzen. Un partido que podría ser un ultimátum para el entrenador, ya que una nueva derrota ante un equipo a priori inferior y en las vísperas de todo un clásico podría ser el golpe final le dejara fuera del banquillo blanco.

Rumores sobre su destitución

A pesar de la más que notable presión que tiene encima el técnico madridista, Lopetegui asegura no haber escuchado ni leído nada sobre la posibilidad de jugarse su futuro en el partido europeo: “Lo que he hecho ha sido analizar al rival y preparar el partido, no miro más allá de ese escenario que es lo que me obliga mi responsabilidad”. Ante los constantes rumores de que el club haya contactado con otros entrenadores y de que el actual entrenador no tiene todos los apoyos de la cúpula blanca, Lopetegui se mostró tajante: “ Lo veo de manera más normal, afronto el día a día con la normalidad de siempre, es lo que está bajo nuestro control. Si pretendéis ver a un entrenador hundido no miréis aquí”.

Darle la vuelta a la situación

El míster asume la mala racha por la que atraviesa el Real Madrid con tres derrotas consecutivas, pero deja claro que por su cabeza no pasa rendirse a la primera y explica que “en este club he aprendido a luchar y lo llevo grabado a fuego. Vamos a luchar porque estamos a tiempo de dar la vuelta a una situación que sabemos que no es la mejor”, declaró Lopetegui.

A pesar de este espíritu de lucha que quiere mostrar Lopetegui, se muestra cauto y algo molesto con la pregunta al no asegurar con certeza su presencia en el clásico del domingo en el Camp Nou: “Estoy aquí vestido, no te puedo confirmar más. Y seré el entrenador mañana. Si quieres me preguntas lo que va a pasar en una semana o un año”, espetó Julen.

Ante esta complicada semana y la importancia de los dos partidos venideros, Lopetegui quiere trasladar la situación del vestuario y su capacidad para superar este bache: “Son campeones, son jugadores fuertes. Pasan momentos malos y pasan estas situaciones con fortaleza y calidad. El equipo está vivo, ilusionado y convencido de dar la vuelta a la situación”, explicó el entrenador. “El equipo se encuentra como siempre antes de un partido de Champions, con ambición y con ilusión. Queremos hacer un gran partido”.

Un problema de gol

En lo que concierne a la situación del equipo sobre el terreno, Lopetegui centró la radiografía de los problemas con el gol: “Hay una relación directa con el gol. Es el único deporte que tiene ese matiz. Hay que mejorar el reparto de goles en ambas áreas, pero ese equilibrio pasa por consolidad cosas que también hemos hecho bien”, sentenció el técnico vasco.

Por último dejó un análisis del poco conocido rival que llegará mañana al Bernabéu: “Es un equipo físico, con jugadores de calidad y tácticamente muy ordenado. Ha encajado pocos goles y tenemos ganas de hacer un gran partido”, finalizo el entrenador madridista.

Isco

Isco controla el balón en un partido de la temporada pasada/ Foto: Vavel

Junto al entrenador Julen Lopetegui, Isco fue el encargado de atender a los medios en la rueda de prensa previa.

Defensa de su entrenador

El jugador malagueño salió en defensa de su entrenador en varias ocasiones: “Estamos con la tranquilidad y la responsabilidad de cambiar la situación. Somos los primeros que nos vamos dolidos cuando no ganamos. La responsabilidad no es sólo del técnico, porque los goles los metemos nosotros”. El mediapunta continuó con su defensa durante preguntas y ante la insistencia de la prensa aseguró que “la polémica que queréis crear no la hay”. “Creemos en lo que podemos hacer, estamos muy tranquilos y tenemos confianza en el técnico. Pueden pasar un millón de cosas de aquí en adelante, pero yo creo en este equipo”, prosiguió Isco.

Por último en relación a la posible destitución de Lopetegui, dejó claro que “sería una locura echarlo, hay que dejarlo trabajar porque entonces habría que echarnos a todos, no solo al entrenador. Confío en que juntos podemos hacer un año magnífico”.

El ex jugador del Málaga quiso centrarse en el futuro comentando que “ahora depende de nosotros y del cuerpo técnico darle la vuelta a la situación porque el futbol es muy ventajista. No hace falta ninguna conjura porque somos conscientes de lo que tenemos que hacer”.

Precupados, pero mentalizados

Con respecto al estado de ánimo del vestuario, Isco reconoció que están “preocupados porque no conseguimos los resultados que queremos y hay que buscar ese equilibrio que nos está costando los partidos”. Pese a ello y a no ser fácil “asimilar esta mala racha, siempre hemos sabido resurgir y siempre hemos recibido críticas y acabaron metiendo el rabo entre las piernas. Hemos ganado cuatro Champions en los últimos años, a muchos les gusta vernos en mala racha situación y nunca se nos puede dar por muertos”, zanjó Isco.

Cristiano

Ante la ya recurrente pregunta sobre la ausencia de Cristiano, el malagueño se mostró contundente: “Nos lo ha preguntado ya toda la profesión, yo echo de menos a Bale, a Carvajal.. No podemos buscar la solución fuera de este, si no dentro porque hay muchas y muy buenas. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí”.

Punto de inflexión

Por último, Isco aseguró que espera que “el partido de mañana sea un punto de inflexión y con la confianza que nos genere el partido poder cambiar la dinámica”, finalizó el madridista.