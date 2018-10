La jornada de las sorpresas en el Grupo 1 de Segunda B

Arrancaba la jornada nueve en Segunda División B con los equipos dispuestos a seguir con sus rachas positivas o negativas tras la jornada 8, la cual en varios grupos dejó sorpresas que no se esperaban porque no eran habituales, aún así se esperaba una jornada sin sobresaltos a raíz de que se esperaban partidos más igualados, sin ninguna sorpresa pero no fue así. En el grupo 1 de Segunda B se vivieron grandes encuentros y grandes sorpresas que hacían a los partidos más atractivos en Segunda B.

La jornada nueve comenzaba el sábado con un gran partido a las 17:00 horas entre la Cultural Leonesa y Valladolid B, al principio del partido se daba como favorito a la Cultural Leonesa pero no iba a tener esa fortuna ya que el partido acabó con un (0-0) que hacía a ambos equipos sumar un punto, así pudimos observar la primera sorpresa del fin de semana en el grupo uno.

Continuaban las sorpresas en el grupo uno, el domingo se enfrentaba la Ponferradina contra Las Palmas at. , en este partido se llegó a la segunda sorpresa del grupo uno, puesto que la Ponferradina era claro favorito ante Las Palmas ,pero el fútbol no trata de favoritos sino del equipo que luche más por llevarse el encuentro. Este encuentro acabó (0-0) sin fortuna en ambos equipos que querían conseguir los tres puntos.

Otro de los partidos con más expectación fue el Real Madrid Castilla contra el Celta B. El Real Madrid Castilla que estaba situado en la tercera posición visitaba al Celta B situado en octava posición. En este partido se adelantó el Celta B pero a falta de siete minutos para el final empató el Real Madrid Castilla con un gol de falta de Vinicius, que a cuatro minutos del final saltaba la sorpresa al ser expulsado. El encuentro quedó con un resultado final de (1-1).

Los equipos de arriba estaban dando la sorpresa tras dejarse puntos contra los diferentes equipos que pelean por estar arriba. Los únicos equipos de arriba que consiguieron la victoria fueron el Sanse contra el Deportivo Fabril con un resultado a favor de los visitantes de (0-1) y el Fuenlabrada contra el Atlético B con un resultado a favor de los locales, con dos goles de Cedric que hacían al Fuenlabrada ganador del encuentro por (2-0).

El grupo uno seguía con sorpresas, gracias a los resultados que se vivieron en estos terrenos de juego. Por la parte media y baja de la tabla se enfrentaban CF Internacional De Madrid y Unionistas CF, ambos equipos tenían retos diferentes. El CF Internacional quería engancharse con los de arriba, mientras que el Unionistas quería alejarse de los puestos de peligro. Ambos pelearon por el partido pero no se pudo pasar del empate con un marcador de (0-0). También en la misma situación se enfrentaban Unión Adarve y Navalcarnero, diferentes retos entre ambos pero queriendo ganar el partido. El partido se decantó por Unión Adarve tras un marcador de (3-2), lo que deja al Navalcarnero con una racha muy negativa. Seguían las sorpresas y en este partido se enfrentaban Salamanca CF y Rápido de Bouzas, el cual no había ganado ningún partido pero tras este consiguió la victoria por (0-1), ambos equipos se sitúan en la parte baja de la clasificación. Por último, los dos partidos que faltaban por jugar eran el Burgos contra el Pontevedra que quedó (0-1) para el Pontevedra, que se sitúa en media tabla, en cambio deja al Burgos en la zona noble de la clasificación. El último era entre Guijuelo y Coruxo que empataron a cero (0-0).

El grupo uno nos ha dejado grandes partidos este fin de semana de clasificación y veremos la mejoría de los equipos en la próxima jornada.