Juan Muñoz: "El delantero vive del gol y yo estoy contento porque estoy metiendo goles"

El Alcorcón comenzó a preparar su siguiente compromiso de liga del próximo sábado, donde visitará el campo del Tenerife. Por primera vez esta temporada, el equipo madrileño ocupa puestos de ascenso directo y una victoria le podría dejar como líder provisional de la clasificación de LaLiga1|2|3.

Tras completar el primer entrenamiento de la semana, Juan Muñoz, uno de los jugadores más destacados del equipo alfarero en este inicio de temporada analizó el buen momento que atraviesa el equipo: "La temporada ha empezado con alegría y felicidad. Tenemos 21 puntos tras estas diez primeras jornadas y estamos muy contentos con el trabajo realizado desde el primer entrenamiento. El partido contra el Granada ya ha pasado y ahora solo pensamos en Tenerife. Hemos empezado a preparar el encuentro con muy buenas sensaciones, las mismas que llevamos desde hace semanas, y con ganas e ilusión de ir a por la victoria".

Hablando del Tenerife, el delantero alfarero advierte del peligro que tiene el equipo tinerfeño, que no atraviesa su mejor momento y necesita los tres puntos: "Ya sabemos que en Segunda División no hay ningún equipo fácil porque está todo muy comprimido. Ahora el Tenerife puede estar pasando malos momentos pero en pocas jornadas puede estar arriba. Ellos llevan ocho puntos y nosotros estamos con 21, no es que sea una gran diferencia. Son un rival a tener en cuenta, como todos los de esta liga, y deberemos tener mucho cuidado porque ellos necesitan la victoria y saldrán a buscarla en su casa y con su afición".

A nivel individual, Muñoz está recuperando el nivel de juego y la capacidad goleadora que parecía haber perdido en los últimos años. "Estoy feliz porque los futbolistas queremos que nos salgan bien las cosas. Como he dicho muchas veces, el delantero vive del gol y yo estoy contento porque estoy metiendo goles, el equipo está haciendo las cosas bien y estamos arriba en la tabla. Ahora es cuando el trabajo de la pretemporada está empezando a dar sus frutos", declara el delantero andaluz.