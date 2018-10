Berizzo: “El sentido común aquí prima”

Por fin llega el momento en el que Rayo Vallecano y Athletic se van a poner con los mismos partidos que el resto de equipos que conforman la Liga Santander. El miércoles se disputará en Vallecas el encuentro aplazado de la tercera jornada de liga y tanto madrileños como vascos tendrán la oportunidad de sumar tres puntos que les alejen de los puestos calientes de la clasificación. Si bien los entrenados por Míchel parecen más propicios a ocupar estas posiciones a lo largo de la temporada, sorprende sobremanera que el conjunto dirigido por Berizzo esté tan hundido en la tabla clasificatoria. Los resultados de los rojiblancos no son buenos, y lo que es peor, las sensaciones tampoco dejan mucho lugar al optimismo.

"Incluir en el centro del campo a Unai López y Muniain indica que queremos jugar"

Aún sigue coleando el encuentro ante el Eibar en el que el Athletic se mostró contemplativo frente a un conjunto que propuso más. Dolido y sorprendido por la gran cantidad de críticas que han recibido los suyos, el argentino compareció antes del partido frente al Rayo Vallecano para seguir desmenuzando un empate que para él no fue tan malo: “Imaginamos un partido y nuestras intenciones de jugar no son contrarias al plan inicial. Incluir en el centro del campo a Unai López y Muniain indica que queremos jugar. El Eibar nos presiona y nos pone a defender. Nuestro rival está acostumbrado a jugar así y nosotros nos pusimos en ese rol, consiguiendo un empate valioso”. Además, zanjó este análisis con una frase que deja entrever su disgusto con la percepción de parte de la prensa: “El trámite del partido no ha sido el más destacado, lo reconozco, pero de ahí a latiguearme y encontrar incoherencias en nuestra manera de jugar, no. Rescatamos un punto de un campo muy difícil”.

Con ese punto o sin él, lo cierto es que la posición del conjunto bilbaíno en la clasificación preocupa a la hinchada. No obstante, Berizzo está convencido de que este partido no es especial por la situación: “En cada partido nos jugamos lo mismo, encontrar a través del juego un resultado. No me gusta ganar de cualquier manera y por eso en la rueda de prensa posterior al Eibar reconocí que no habíamos jugado bien. Hay cosas por las que sentirse satisfechos y que debemos seguir mejorando, como que de tres situaciones convertimos gol. Ahora vamos a un campo donde el rival está necesitado y nosotros también”. Está convencido, además, de que esta necesidad de puntos viene dada por una liga “en la que los grandes han permitido puntos a los demás, por lo que ganar tres puntos supone un salto”.

Siguiendo con las matemáticas, el argentino aconseja no echar números, al menos, antes de los encuentros: “La matemática no es buena consejera. Debemos buscar nuestro plan de partido y hacer que suceda. Estar cómodo y jugar el balón mejor de lo que lo hicimos el otro día. Tres puntos te ponen decimosegundo y tres más, sexto, pero antes no sirve de nada si no encuentras una actuación sólida”.

"Camino por Bilbao y la gente siempre se muestra ilusionada, te apoya y está contigo"

Por otro lado, el nuevo técnico rojiblanco se muestra convencido de que las situaciones que se han generado dentro de los partidos han alterado el devenir del equipo en la liga: “Todos los partidos han sido diferentes entre sí y dentro de ellos ha sucedido algo a lo que hemos tenido que adaptarnos. A todos nos gusta sumar de tres en tres, pero eso se consigue con regularidad”. Afronta esta etapa con “serenidad”, algo que encuentra en mayor medida en Bilbao que en otros lugares en los que ha estado entrenando: “El sentido común aquí prima, y todos trabajamos a conciencia en pos del equipo. Camino por Bilbao y la gente siempre se muestra ilusionada, te apoya y está contigo. Este sitio es particular en ese sentido. Involucro a los aficionados porque sé que están”.

A diferencia de otras ocasiones, el técnico ha desvelado parte de su once titular en Vallecas. En portería volverá a estar Iago Herrerín, un guardameta que ocupa los palos por “el orden de porteros”. “Cuando hablé de jerarquía me refería al orden que ocupaba entre los porteros: Kepa, Iago Herrerín, Remiro y Unai Simón”, añadía un entrenador que espera la vuelta de Beñat para la semana próxima: “Empezará a entrenar suavemente y su situación tiene que ser buena para integrarse al equipo”. El que también saltará en el once titular será Aduriz, a pesar de que el donostiarra disputó los noventa minutos frente al Eibar: “Está muy bien. Ha atravesado una lesión que en la primera jornada le quitó del equipo tras hacer una pretemporada muy buena. Luego ha tenido que hacer otra y ante el Eibar jugó su primer partido entero después de cinco meses”.

Confiando en un once que “puede ser similar al de Ipurúa”, Berizzo se planta en Vallecas con la intención de darle la vuelta a una situación que habrá que ver cómo termina si los resultados no comienzan a llegar pronto. Una derrota ante el Rayo Vallecano provocaría que los vascos ocuparan puestos de descenso atravesado ya el primer cuarto de competición.