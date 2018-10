Denis Silva: "No tenemos grandes nombres, pero ya irán saliendo"

.El entrenador del Juvenil A del Barça, Denis Silva, ha atendido a los medios en la previa del encuentro de la UEFA Youth League que les enfrentará mañana al Inter de Milán en el Miniestadi.

Denis Silva ha analizado al conjunto neroazzurri, que llega con la necesidad de sumar los tres puntos, tras haber cosechado sólo un punto en los dos encuentros disputados: "Son el Inter, típico equipo Italiano. Muy físico, saben defender y contragolpear muy bien. Llevan un punto y necesitan ganar. Esperamos que no se cierren tanto, quizás presionen más arriba, nos favorecería".

El técnico azulgrana también ha hablado de la vuelta de jugadores del Barça B, que bajarán con el Juvenil para este compromiso: "Los 3 sub-20 que se nos permite estarán en el once. Son jugadores que nos aportan muchísimo. Abel, Miranda, Guillem, Monchu... están aquí para sumar".

Silva ha destacado el buen momento del equipo, y a pesar del alto ritmo de competición no les hará bajar el nivel: "Están compitiendo muy bien. Estamos rindiendo bien. Estamos rotando bastante. El hecho de competir en la Youth League nos hace ir más justos, pero hay que ir a tope en todos los partidos. Estoy convencido de que daremos este nivel durante bastante tiempo." El entrenador del Juvenil A ha destacado el papel de Alejandro Marqués, que vuelve al equipo: "Es un jugador fundamental para nosotros, siempre está preparado para rematar".

El técnico también ha hecho referencia a la unidad de un equipo en el que no destaca nadie como estrella: "No tenemos un jugador que destaque. Son todos los jugadores. Son un bloque que llevan juntos muchos años, se conocen y compiten. Han estado escondidos, no han hecho ruido como el año pasado, pero ya veremos la temporada que hacen. Nuestro punto fuerte es el hecho de no tener grandes nombres, pero estoy convencido de que estos irán saliendo".

Finalmente, Denis Silva ha hablado sobre como se ve él: "Yo cambio cada día. Estoy aprendiendo mucho, he empezado de cero. Es una satisfacción entrenarlos".