Jordi Alba: "Él me intenta buscar y yo a él, con Leo me siento más fuerte"

A las 16:30 Jordi Alba entraba por la puerta de la sala de prensa de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. El de L'Hospitalet que la mayoría de las preguntas iban a ir dirigidas hacía la lesión de Leo Messi, baja para los próximos encuentros.

Así fue, el capitán copó gran parte de las preguntas de los periodistas presentes en la sala de prensa, que tampoco dudaron en preguntar acerca del mal momento que atraviesa el próximo rival en liga, el Real Madrid.

Acerca de la sensible baja del argentino, el lateral ha dicho que: "Su baja es desafortunada pero tenemos que sacar lo mejor de cada uno para hacerlo lo mejor posible. Somos mucho mejores con Leo, y nos va a costar más sin él, pero somos un gran equipo y vamos a dejarlo todo para intentar sacarlo adelante, seguro."El jugador ha hablado también de su buena sincronía con el "10" azulgrana: "Me encuentro mucho mejor con Leo porque es diferente al resto y ve pases que solo él ve. Él me intenta buscar y yo a él, con Leo me siento más fuerte."

También sobre el argentino, Jordi Alba ha hablado de cómo relevarlo: "Reemplazar a Leo no lo hace ningún jugador. Messi te hace mucho mejor y te marca mínimo 20 goles y todo el mundo espera que Leo resuelva el partido. Ahora tenemos que tirar todos del carro y hincar más que nunca los dientes. Yo confío en el equipo de que vamos a sacarlo adelante a pesar de que no está Leo."

Jordi Alba también ha sido preguntado por el momento que atraviesa el eterno rival, y la posible destitución de Julen Lopetegui: "Todos nos podemos equivocar tomando decisiones. Julen quería completar el Mundial y luego firmar por el Madrid. A mí me ayudó mucho en lo personal y le tengo un gran cariño. Ojalá que pueda mantener su trabajo aunque no me gustara el rival al que se fue. Es un gran profesional que se desvive en todos los equipos en los que ha estado." Ha añadido el lateral, que contó con mucha confianza por parte del técnico.

Alba tampoco ha pasado por alto el momento defensivo por el que pasa el equipo: "El problema de encajar no es solo la defensa y el portero. Todos tenemos que mejorar muchas cosas, hemos encajado goles y quizá nos han llegado solo dos o tres veces. Esto va por rachas, aunque está claro que tenemos que mejorar tanto en lo defensivo, como en lo ofensivo."

Por último, el lateral azulgrana ha remarcado la importancia de sacar los 3 puntos ante el segundo clasificado. Alba ha hablado también sobre dos de los nombres propios de la actualidad azulgrana. Por un lado, ha valorado muy positivamente el rendimiento del brasileño Arthur: "Es un jugador que se asocia muy bien con los jugadores, estamos muy contentos por como está jugando, tiene un gran futuro en el Barça", sobre el otro fichaje, Clement Lenglet, Alba ha destacado la juventud del defensa: "Es un chico muy joven pero con muchas ganas de aprender. Seguro que trunfará, tiene unas grandísimas cualidades."