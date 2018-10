Ernesto Valverde: "Queremos acabar primeros"

Tras la rueda de prensa de Jordi Alba, Ernesto Valverde compareció ante los medios en la víspera del encuentro ante el Inter de Milán. Los neroazzuri acumulan 6 puntos en los dos primeros encuentros, lo que les sitúa empatados con el Barça en la lucha por el liderato.

El técnico azulgrana ha analizado al conjunto interino, que se encuentra en un gran momento: "Esperamos a un rival que está en el mejor momento de la temporada, que suma siete partidos seguidos, que ha conseguido ganar varios partidos en los últimos minutos y tiene un buen espíritu. Es un equipo que se instala en campo contrario, creo que será un partido bonito y además será un partido importante porque el que gane mañana se pone líder y da un paso importante para estar clasificado. Los dos tenemos seis puntos, pero queremos acabar primeros".

Valverde tampoco ha podido evitar las preguntas sobre la ausencia de Leo Messi: "Claro que nos condiciona, pero tenemos que sacar los partidos que nos vienen sin Leo. Estamos con mucha ilusión después de ganar al Sevilla. Le queremos echar de menos ganando." Ha afirmado el técnico. Sobre la importancia del argentino, Valverde ha destacado: "Es muy difícil que toda la responsabilidad caiga en solo un jugador, hay que hacer una labor de conjunto para que su ausencia se note lo menos posible. Tenemos jugadores para que se note, pero todo el mundo tiene que dar un paso al frente".

Ernesto Valverde ha hablado también sobre la situación por la que pasa su compañero de profesión, Julen Lopetegui: "Estamos en el mundo del fútbol que es un espectáculo y estando en clubes como el Madrid o el Barcelona todo tiene un volumen más grande".

El entrenador azulgrana, ha hablado del papel de hombres como Rafinha o Malcom, que no están disponiendo de muchos minutos esta temporada. Sobre Malcom ha destacado: "Es verdad que ha participado poco pero tiene que estar preparado para cuando le toque salir. Eso no quiere decir que vaya a ser mañana". En cuanto al centrocampista, Valverde ha negado que juegue sólo por el hecho de conocer al equipo rival: "Es una posibilidad pero no porque jugara en el Inter. Me decantaré por un jugador en función de lo que considere mejor para nosotros".

La anécdota de la rueda de prensa la ha dejado el exazulgrana Hristo Stoichkov, que se ha ofrecido como recambio de Leo Messi. Valverde le ha respondido con ironía:"No lo había contemplado pero ahora que te tengo aquí, no te vayas muy lejos por si acaso." Entre risas ha finalizado la rueda de prensa previa al trascendental encuentro que disputará mañana el Barça en el Camp Nou, en el que se espera dar un paso adelante hacia los octavos de final.