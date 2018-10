Rayo Vallecano - Getafe: puntuaciones del Rayo Vallecano, jornada 9 de LaLiga Santander

El Rayo Vallecano sigue en puestos de descenso una jornada más después de caer en casa ante el Getafe por un gol a dos. Foulquier y Akieme en propia puerta adelantaron a los visitantes, pero De Tomás recortó distancias para hacer su tercer gol de la temporada. Al término del partido, Míchel fue ovacionado por la afición del Rayo, a lo que el entrenador rayista reaccionó entre lágrimas.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / S.C. Sin calificar.

Míchel

5 / Sin ideas. Su equipo tuvo más ocasiones de gol, pero cuando se vio con dos tantos por debajo en el marcador después de dos malas jugadas defensivas. El miércoles espera el Athletic en un duelo de vital importancia. Sigue sin entenderse la tardanza a la hora de hacer los cambios.

Alberto

6 / Impreciso. No pudo hacer nada por evitar los dos goles visitantes, pero su juego con los pies dejó mucho que desear. El capitán tiene que levantar el ánimo del vestuario.

Advíncula

7 / Todoterreno. De los mejores partidos del peruano en la temporada. Secó a Amath por su banda y se prodigó al ataque en varias ocasiones, llegando a disparar con peligro desde la frontal.

Amat

5 / Superado. Al igual que Gálvez fue superado, por los delanteros del Getafe en los goles encajados. Sin embargo, no parece peligrar su puesto de titular.

Gálvez

5 / Poca iniciativa. Disfrutó de muchos minutos, algo inusual durante este inicio de campaña. Le faltó algo más de claridad a la hora de sacar el balón jugado.

Akieme

7 / Sorprendente. El debut en Primera del canterano rayista no defraudó a nadie. Cortó cualquier ataque visitante por la izquierda y subió con frecuencia arriba.

Imbula

5 / Desaparecido. Parece estar perdiendo fuelle. Se le echa de menos en ataque, más aún cuando demostró que dispara muy bien de lejos.

Trejo

6 / Líder. El argentino lideró todas las jugadas de ataque, a pesar de que ninguna llegó a buen puerto. Fue ovacionado por la afición a pesar de su expulsión final por protestar.

Comesaña

6 / Poca intervención. No acusó su inactividad el joven gallego. A pesar de un arranque de partido titubeante, supo sacar con mucha claridad cada jugada de presión del Getafe.

Álvaro

4 / Sin pilas. Apenas intervino en la creación de jugadas de ataque rayista. De hecho, se vio más por su banda a Akieme sirviendo centros que a él.

Embarba

6 / Ganas. El madrileño intenta por todos los medios demostrar a Míchel que quiere el puesto de titular en el extremo derecho. De lo mejor del Rayo en la primera parte.

De Tomás

6 / De menos a más. Aislado durante la primera parte, lideró al equipo en la segunda. De hecho, anotó el gol que acercaba al Rayo al empate después de un tiro que se envenenó en la portería azulona.

Bebé

4 / No fue su día. Su entrada no supuso un soplo de aire fresco para su equipo. Al contrario, al portugués no le salió nada: ni regates, ni controles, ni disparos lejanos... Nada.

Pozo

S.C. / Sin tiempo. No tuvo tiempo el ex del Almería. El centrocampista salió para intentar canalizar las jugadas de ataque en busca del empate, pero no tuvo oportunidad de demostrar su calidad.

Javi Guerra

S.C. / Vuelta al césped. Volvió a jugar el delantero andaluz después de participar en la primera jornada, hace más de dos meses. Sin tiempo, no tuvo ninguna oportunidad de hacer gol.

Así las cosas, el Rayo Vallecano afronta un partido entre semana para recuperar el que se perdió ante el Athletic Club, aplazado por las obras en el Estadio de Vallecas. El miércoles, a partir de las 19:00, los de Míchel buscarán tres puntos para intentar salir del agujero que supone estar en las posiciones de descenso a Segunda División.