Michel: “El partido de mañana es muy importante. Debemos olvidarnos de los resultados y clasificación.”

Después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva a las 11:00 horas a puerta abierta, Michel compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los medios, pocas horas antes del partido en Vallecas ante el Athletic de Bilbao a las 19:00 horas.

Empezó la rueda de prensa hablando sobre la importancia del partido ante los vascos, dijo que “El partido de mañana es muy importante, pero tenemos que llevar esa importancia al rendimiento y olvidarnos de resultados y la clasificación. Hay que llevar nuestro rendimiento al mejor nivel.”

Continuó diciendo que él ve necesario quedarse con las cosas que el equipo hizo bien ante el Getafe para poder ganar mañana, añadió que “El otro día hicimos las cosas bien, y podemos seguir haciéndolas para conseguir resultados. Hay que mirar el rendimiento colectivo para poder ganar el partido.”

Así que, el partido de mañana sea después de tres días de la última derrota, hace que sea una nueva oportunidad para los franjirrojos.

“Hemos tenido poco tiempo para preparar el partido, pero lo importante es que después de una derrota tenemos la oportunidad de reivindicarnos otra vez.”

Siguió diciendo que hay que decirles a los jugadores la realidad, y a la vez mirar lo que hemos hecho bien para seguir esa dinámica y conseguir resultados.

Además, el rival no viene tampoco en su mejor rendimiento y eso hace que el choque sea más complicado, dijo que la igualdad de la competición hace que el siguiente partido parezca el más importante y a la vez, si somos competitivos, seremos capaces de hacer daño y hacer buenos resultados, dónde eso es lo que les tiene que dar seguridad ahora.

Habló sobre el míster de los vascos, dijo que “considero a Berizzo un gran entrenador. No puedo hablar de nada más, porque no estoy ahí, pero para mí es un gran entrenador.”

Respecto a los últimos partidos, el resultado no ha sido el deseado y eso ha hecho que Michel sea preguntado sobre su situación, dónde el míster ha respondido diciendo que “Siempre he trabajado con la máxima confianza de hacer bien mi trabajo y nunca he tenido sensación de incomodidad. Sigo en la misma situación. Llevo las cosas con naturalidad. El fútbol son resultados y ojalá que mañana podamos corregir esa dinámica.”

Michel en el último partido. Fotografía: La Liga

Por lo que hace al cariño de la afición tras el partido del pasado domingo, ha dicho que “La espontaneidad que tuvo la afición tiene que llenarnos de orgullo. Presión siempre tenemos porque vivimos de los resultados. Esto te da más fuerzas. El apoyo de la afición nos da mucha más fuerza.

“Ese apoyo incondicional nos tiene que levantar y saber que hay que devolvérselo con el máximo esfuerzo y capacidad. Ser capaces de ser eficaces en la competición.”

Siguió diciendo que “Yo lo que quiero es que el Rayo siga en Primera el año que viene, si es con Michel mejor, mi idea es que lo vamos a conseguir, pero que los errores no se conviertan en una losa. Hay que intentar que los pequeños detalles no te condicionen el resultado. Esa confianza de la plantilla la tengo.”

Añadió más cosas sobre él, diciendo que, “Creo que soy buen entrenador en mi modelo de juego y sé transmitir esas ideas a mis jugadores y yo veo en sus caras que les llega. Si no llegan los resultados, lo entenderé, pero sé que vamos a ganar mañana.”

Después de analizar varias situaciones, la conclusión que ha sacado Michel es que, “Hemos sido un equipo que ha tenido opciones arriba, pero hemos provocado ocasiones del rival y ahí hemos salido perdiendo.

Para el partido de mañana hay tres bajas seguras, Medrán, Tito y Gorka. Explicó el que ha pasado hoy en la sesión entre Bebé y Àlex Moreno, que han tenido una pequeña discusión, pero finalmente él hablado con los dos y se ha solucionado.

Para terminar, habló de las expulsiones que le preocupan, ya que el Rayo no se caracteriza por se agresivo.