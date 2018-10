Lucas Alcaraz: "El Zaragoza es un equipo que puede competir con cualquiera"

Lucas Alcaraz ha comentado qué es entrenar al Real Zaragoza para el: "El reto más importante de mi carrera, por la historia del club, masa social, y lo que significa el Real Zaragoza para el fútbol español."

El nuevo entrenador del conjunto maño, ha declarado cual es su objetivo y lo que hay que mejorar: "Mejorar tanto el rendimiento colectivo e individual". También dijo que: “"ebemos mejorar los mecanismos que hasta hace habían funcionado y producido buenos resultados". Y comentó que: "Siempre intento adaptarme a las fortalezas de la plantilla."

Habló de las características que tiene el equipo y de sus futbolistas: "Beneficiar el perfil de unos jugadores creativos. El sistema depende de los futbolistas de cada momento". También comentó que tiene claro cómo jugar: "Por eso tenemos bastante claro cómo hacer jugar al equipo. Debemos llevar el juego donde los jugadores se sientan cómodos", afirmó.

Declaró que la prioridad inicial es cuidar el apartado mental, debido a que la Segunda División es muy complicada: "Es una categoría en la que pesa por malas rachas. La fortaleza mental de cualquier equipo es muy importante en ese tipo de rachas". También dijo que tiene equipo para competir con cualquiera: "Es un equipo que puede competir con cualquier plantilla de la categoría."

Lucas Alcaraz habló de la afición del Real Zaragoza: "La afición tiene que ser un plus de motivación para todos. No es normal que haya una masa social tan grande en segunda división (El Real Zaragoza es el club con mas socios de la Segunda División). Es algo que muchos equipos de primera no tienen". Se expresó de que lo principal es el trabajo: "Nuestro lenguaje tiene que ser el trabajo. La gente tiene que ver que, pese al resultado, hay un equipo honrado y trabajador", afirmó para finalizar.