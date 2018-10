El Rayo Majadahonda realiza un acuerdo con Coca-Cola

El Rayo Majadahonda ha efectuado un acuerdo con la empresa de bebidas Coca-Cola para el patrocinio comercial de la empresa con el club.

Se ha decidido de esa manera ya que, tanto el rayo como Coca-Cola Iberian Group comparten los mismos valores y ha sido determinante en la resolución de dicho acuerdo, ya que tienen diferentes ideales en común.

Coca-Cola cada vez insiste más en fomentar la sostenibilidad del planeta, incentivar el ser ecológicos y amigos del planeta. Aspectos que el Rayo Majadahonda comparte en su totalidad como club.

El club desea agradecer a Teo Dueñas y a Javier López la consecución del acuerdo aceptado.

Lo que más desea el club es crecer y cree que esa empresa es de reconocido prestigio, eficiente, conocida, de fiar, buena, con prospección, solvente...

Junto a LG Oled, William Hill y Khalifa Capital se convierte en otra empresa punta que colabora con el equipo, como ya hacen con otros clubs, sobre todo la empresa tecnológica.

El acuerdo se ha firmado recientemente y supone la incursión del club en una empresa que está creando bebidas no azucaradas como la nueva con café, la zero, la Fanta zero... mucho más saludables a diferencia de las otras.

Por lo tanto están colaborando con una empresa que no sólo produce bebidas dañinas, si no otras como el Aquarius, que es para deportistas.

Un acuerdo que ya se esperaba porque en las ruedas de prensa de Antonio Iriondo en el Wanda Metropolitano, contra el Real Oviedo, ya se veía una Coca-Cola delante del entrenador, lo que hacía sospechar del acuerdo.

El acuerdo se ha firmado en la nueva sede central de oficinas que se localiza en la Calle Santa Catalina número 17 de Majadahonda, frente al mercadillo, más céntrica y accesible para la mayor parte de la hinchada, relegando las instalaciones deportivas de La Oliva para el entreno de la cantera.

Esperamos que ese acuerdo de publicidad siga durante mucho tiempo y que las relaciones sean prósperas y beneficiosas para ambas partes de cara al futuro y que ayuden al Rayo Majadahonda a mejorar en todos los aspectos posibles.