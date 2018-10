Pablo Pérez: "Estoy muy contento de volver a tener minutos"

El Sporting continua con otra semana más en la competición para preparar la visita del Córdoba al estadio rojiblanco tras un empate que sabe más bien a poco en Cádiz.

Esta vez ha sido Pablo Pérez el que ha salido a sala de prensa en Mareo para repasar la actualidad deportivo del club y la suya personal, tras salir desde el banquillo la pasada jornada y disputar algunos minutos, y también tras su gran actuación en Copa del Rey ante el rayo Majadahonda.

En el aspecto personal, Pablo ha vuelto ha disfrutar y a sentir buenas sensaciones tras esos dos partidos en Copa y Liga en los que ha disputado bastantes minutos, en uno de ellos como titular algo que el 'guaje' valora y con lo que se siente contento. "Me siento muy contento por volver a tener minutos, por participar de nuevo en mi posición, que es donde mejor me encuentro y más puedo ayudar al equipo. Hacia mucho que no disfrutaba jugando".

Y es que pese a llevar ya casi un año entero en el club tras regresar de su cesión en Alcorcón, Pablo Pérez comenta que la del otro día fue la primera vez que jugó realmente en su posición, la media punta. "Es donde más cómodo me siento, es verdad que todos decimos que lo importante es jugar y donde te pongan, pero creo que beneficia más jugar un partido en media punta que cinco en banda".

En los partidos que van disputados de la temporada, de Liga y Copa, Pablo Pérez a penas disfrutó de minutos tras el primer encuentro en Alcorcón hasta El último partido de Copa, y confiesa que el míster Rubén Baraja y él mismo mantuvieron una charla sobre el tema. "Si es verdad que mantuvimos una charla, pero eso se queda entre él y yo".

En el pasado encuentro ante el Rayo Majadahonda correspondiente a la Copa del Rey, el canterano lució durante casi todo el partido el brazalete de capitán, algo que le llena de orgullo. "La verdad que llevar el brazalete del Sporting de Gijón es un orgullo y una gran responsabilidad que estoy encantado de tomar".

Respecto a la actualidad del equipo, Pablo Pérez valora el partido en el Carranza del pasado domingo y el empate cosechado ante el equipo gaditano. "Fuimos a un campo muy difícil, y sacamos un punto bueno, que si ganamos el fin de semana lo haremos muy bueno. Sabemos como está la afición y lo entendemos, por eso esperamos competir bien el viernes y que nos apoyen y animen".