Rayo Vallecano - Athletic Club, jornada 3 La Liga 2018: puntuaciones del Athletic Club

Empate a uno en Vallecas, que no les sirve a ninguno de los dos equipos aunque es cierto que el que mejor imagen ha dejado ha sido el Rayo.

Muy mala primera parte de los de Berizzo, sin juego, sin ideas y sin crear peligro. Se fueron perdiendo por un gol al descanso pero las desventaja pudo haber sido mayor si el VAR no hubiera anulado un gol tempranero de Raúl de Tomás. Sólo se salva de la quema Raúl García que se echó el equipo a la espalda para conseguir sumar un empate más. Este Athletic no termina de carburar.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante bien / 8. Muy bien / 9. Fantástico / 10. Excelente / S.C. Sin calificar.

Berizzo

4/ Perdido. El equipo ha demostrado no saber a qué juega, sobre todo en la primera mitad ha quedado en evidencia. Acertado con los cambios pero aún queda mucho por mejorar.

Herrerín

5/ Correcto. Poco pudo hacer el meta vasco ante el disparo de Pozo, ha tenido partidos mucho mejores pero ha estado correcto en sus intervenciones.

De Marcos

6/ Peleón. Se ha visto como se entiende con Ander Capa y ha intentado pelear por su banda todo lo posible pero no lo ha tenido fácil, la primera mitad Embarba y Kakuta se han movido a su antojo.

Nolaskoain

3/ Lento. Se le ha visto muy perdido y nerviso, quizá no se ha sentido cómodo al jugar en una posición que no es la suya, le falta mucho que mejorar para estar al nivel de la Primera División.

Íñigo Martínez

4/ Inestable. Ha intentado enmendar algún error de los compañeros y se ha olvidado de los suyos propios, en el gol del Rayo no cubre al jugador.

Yuri B.

5/ Discreto. Ha estado muy solo, sobre todo en el primer tiempo donde apenas se le ha visto ya que no le llegaban balones arriba. Aún así ha peleado.

Dani García

4/ Sobrepasado. Al igual que la mayoría de sus compañeros, muy mala primera parte, se le ha visto superado por el medio campo del Rayo y sin apenas ideas en la salida del balón. En la segunda mitad ha mejorado ligeramente.

Capa

S.C/ Apenas jugó quince minutos, estuvo correcto. Salió a pelear y recuperó varios balones importantes para que el Athletic no pasase demasiados apuros en el tramo final.

El equipo haciendo piña. Foto: La Liga

Muniain

6/ Salvador. Enmendó su mala primera parte poniendo las tablas en el marcador tras un barullo en el área vallecana. El de la Txantrea estuvo muy listo y sumó su cuarto gol de la temporada.

Unai López

7/ Motivado. Es uno de los pocos que se salva de este Athletic en el día de hoy, quizá motivado el doble al volver a la que fue su casa la pasada temporada. Ha manejado el equipo cuando ha tenido el balón y ha dejado pinceladas de la calidad que tiene.

Susaeta

3/ Desafortunado. Muy mal partido del capitán del Athletic al que hoy no le ha salido nada bien. Poco acertado en los pases y sin apenas crear peligro, mucho que mejorar.

Williams

3/ Desaparecido. No ha estado fino el delantero rojiblanco en el día de hoy, sin duda Berizzo acertó cambiándole ya que no se encontraba cómodo, apenas creaba ocasiones y no tenía ningún peligro.

Aduriz

4/ Falto de ritmo. Al killer rojiblanco se le van notando las temporadas y ya no está tan fino como en años anteriores. También hay que tener en cuenta que ha estado lesionado y tiene que volver a coger el ritmo, pero hoy no ha sido su día, aún así generó cierto peligro.

Raúl García

8/ Liderazgo. Salió y revolucionó el equipo aportando esa chispa que le faltaba. Estrelló un balón en el palo y demostró a Berizzo que no está para quedarse en el banquillo, lucha y garra ha demostrado hoy el navarro que se cargó el equipo a la espalda cuando más lo necesitaba.

San José

5/ Defensivo. No aportó nada en ataque, entró para sustituir a Dani García e intentar atascar el juego del Rayo en el medio campo para que los locales no atacasen con claridad.