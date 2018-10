Mario Barco "He trabajado mañana y tarde para estar disponible"

Una vez finalizado la sesión de entrenamiento del primer equipo cadista, en la ciudad deportiva de “El Rosal”, Mario Barco fue el elegido para comparecer ante los medios de comunicación y dar su opinión antes del partido del sábado, que enfrentará su equipo ante el CD Lugo.

Una de las novedades de la sesión de entrenamiento fue de la incorporaciones de varios jugadores, entre ello Mario Barco, que sale de un problema físico que lo ha mantenido alejado del terreno de juego en la última semana. El delantero habla sobre su trabajo: “He trabajado mañana y tarde para recuperarme y estar disponible lo antes posible”.

Trabaja día a día para encontrarse con el gol, algo que últimamente se esta resistiendo en la actual temporada: “Estoy contento con el trabajo que estoy haciendo porque mi objetivo es superarme a mí mismo, porque estoy convencido que este es el mejor sitio para triunfar. Cada día estoy más feliz en Cádiz porque jugar en este club es un premio”.

Cuenta de forma fiel el sentir de sus compañeros de equipo: “Ha recuperado sensaciones”, aclarando que la plantilla “esté enchufadísima y muy convencidos de lo que queremos”.

Mario Barco regresa el sábado al Anxo Carro, lo que fue su casa la temporada pasada. Cuenta lo que es para él regresar a Lugo: “Es un partido especial, he sido feliz en Lugo y me haría ilusión poder jugar allí, es una motivación extra para comenzar a resurgir”. Pero avisa que no va a ser un partido fácil para sus compañeros: “Van a ser un equipo temible”.

Al estar recuperado de su lesión, es muy probable que Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, convoque a delantero para el partido del sábado en Lugo. El partido del Cádiz en Lugo esta previsto para el sábado a las 20:30 horas.