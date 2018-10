Borja Valle, Natxo González y Pablo Marí serán finalmente sancionados

Mucho se ha especulado desde el pasado sábado a raíz del partido disputado en el Nuevo Arcángel, sobre las posibles sanciones que el comité podría aplicar a los futbolistas expulsados, Borja Valle, Pablo Marí y por último el entrenador, Natxo González.

Si bien es cierto que el Deportivismo tenía ciertas esperanzas en que dicho comité reculase a raíz de revisar meticulosamente las imágenes y testimonios facilitados desde el club sobre lo sucedido, parece que no será de tal forma, y Borja valle será sancionado hasta con cuatro partidos, Pablo Marí será sancionado con un partido, y por último, el entrenador del Deportivo no podrá sentarse en su banquillo durante dos jornadas. Así pues, el delantero del Deportivo Borja Valle se perderá los partidos de CF REUS, REAL OVIEDO, UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS y LA UD ALMERÍA, mientras que Natxo González no podrá sentarse en el banquillo tanto contra el CF REUS como contra el REAL OVIEDO, y por último Pablo Marí se perderá también el choque frente al CF REUS en Riazor.

Tiempos revueltos en A Coruña, ya de por sí había indignación por la actuación de Ais Reig y sus más que cuestionables acusaciones la pasada jornada, ahora se suma la sanción definitiva impuesta por el comité, el cual apela a los artículos 27 y 130 del código disciplinario presente para llevar a cabo dichas sanciones, informando que mediante la información facilitada desde el club, no tienen los medios de confirmar un error grave en el acta del colegiado.

En este momento, el club debate internamente la posibilidad de acudir al comité de apelación para tratar de desestimar las sanciones interpuestas ya que las consideran totalmente desmesuradas, si tenemos en cuenta la forma de aplicar el reglamento por parte del comité a unos equipos u otros, en este sentido podemos vaticinar que la sanción ha sido excesiva, especialmente en el caso de Pablo Marí, donde se observa claramente que la falta ha sido producida previamente por otro futbolista, en este caso, el ya mencionado Borja Valle.

Por otra parte, se prevé un ambiente algo más que caldeado en Riazor el próximo domingo ante el CF Reus, ya que la afición probablemente no tolerará la más mínima injusticia por parte del colegiado desde el minuto 1, a raíz de los últimos hechos acontecidos y sanciones por parte del comité.