Fran Sánchez: “Nos ha faltado desequilibrio”

Tras golear en los últimos partidos de Liga y Champions, el Barça Femenino afrontaba este miércoles un duelo exigente en Liga: el Barça-Levante de la segunda jornada de Liga, que había sido aplazado.

Las chicas de Fran Sánchez no lograron pasar del empate a 0 ante uno de los rivales más exigentes y competitivos de la categoría, el Levante.

“Cuando no ganas en Liga no es positivo”, afirmó el técnico azulgrana tras el encuentro. Fran Sánchez se mostró descontento por el empate. El entrenador del Barcelona Femenino consideró que “no hemos estado tan afortunadas como en otros días”.

Sin puntería

“Nos ha faltado desequilibrio”, decía Fran Sánchez. El técnico azulgrana alegó a la “falta de acierto en los últimos metros y también continuidad en el juego” para justificar la falta de gol de su conjunto ante el Levante.

Además, cabe destacar que el juego estuvo parado durante 12 minutos debido a una importante lesión de una jugadora del Levante Femenino. Según Fran Sánchez, ese parón perjudicó al juego de los azulgranas, que se vio frenado por culpa de ese percance.

Fran Sánchez habló de los problemas que tuvieron sus jugadoras para generar juego en el centro del campo: “Queríamos tener más movilidad en el centro del campo. Teníamos muchos problemas para poder progresar, sobre todo en la zona de tres cuartos”.

El desgaste físico no es excusa

“Al final todo suma”, decía Fran Sánchez. El técnico azulgrana fue preguntado acerca del desgaste físico de sus futbolistas: “Nosotras estamos acostumbradas a jugar partidos, a tener esta carga de partidos y el cansancio no puede ser una excusa”.

Sánchez finalizó la comparecencia alabando a su rival, el Levante, que con 14 puntos se mantiene vivo en la pugna por el liderato: “El Levante tiene un gran equipo. Se ha reforzado muy bien esta temporada y veremos qué da de sí estas próximas jornadas”, concluía Fran Sánchez.