El Barça también sabe ganar sin Messi

El Barça quiere la Champions más que nada y este miércoles demostró que están en proceso a conquistar este deseo tras un gran exhibición por parte de los hombres de Ernesto Valverde contra el Inter en el Camp Nou. Dos equipos históricos en Europea, (ambos suman ocho Copas de Europa), empezaron la batalla empatados a puntos en el Grupo B: seis cada uno, pero fueron los blaugranas quienes dejaron todo en la cancha para encontrar los tres puntos y afianzarse en la primera posición del grupo.

El Fútbol Club Barcelona está cumpliendo su promesa, una promesa que el gran capitán Lionel Messi ha confirmado frente a los culés en el mes de septiembre: "Prometemos que haremos todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar en el Camp Nou". Y con esta victoria impresionante contra el equipo italiano en la competición europea, aquellas palabras pronunciadas el día del Joan Gamper se están cumpliendo.

La gente en el Camp Nou llegaron al estadio con muchas nervios, algo normal para los aficionados en un partido de Champions League; sin embargo, para los culés es otro dimensión de nervios. Este duelo llevó mucho más ansiedad, primero porque era una batalla precisamente en la Champions, una competición siempre complicada para los blaugranas y una copa que el conjunto azulgrana no ha podido levantar en los últimos cuatro años debido a sus dolorosas eliminatorias: cuatro veces eliminado en cuartos en el torneo europeo.

Además, la inesperada eliminación en la Champions contra la Roma la temporada pasada se ha convertido en un temblor de nervios para los catalanes cada vez que escuchan el himno famoso de la competición. Y encima de todo esto, el gran capitán Lionel Messi no estaba liderando a su equipo en la cancha debido a una lesión en su brazo derecho. Por lo tanto, los nervios se acumularon aún más en el Camp Nou. Pero Luis Suárez y compañía se mantuvieron fieles al estilo de club y mostraron que tienen la calidad para derrotar a cualquier equipo en cualquiera competición sin la presencia del crack argentino.

Una prueba de fuego sin Messi

Con la ausencia de Messi, otros jugadores tuvieron que ser las protagonistas de la noche, un rol que siempre tiene el argentino. Su lesión significaba que jugadores como Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Rafinha Alcántara o Malcom intentarán a reemplazar el lugar del diez del Barça y al final Valverde optó por el brasileño mediocampista Rafinha para suplir al argentino.

El técnico barcelonista dispuso un once lleno de mediocampistas pero uno sin la figura del chileno Arturo Vidal, el jugador que llegó a Barcelona precisamente para partidos como estos. Pero parece que a Valverde no le importa dar la titularidad al ex futbolista de Bayern Múnich y en vez puso un once consistido en: Marc André Ter Stegen, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clement Lenglet, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, el capitán del partido, Arthur Melo, Philippe Coutinho, Rafinha y Luis Suárez.

Messi era la gran ausencia en el once pero el conjunto azulgrana mostró que todavía son el mismo equipo competitivo sin el delantero que ha hecho historia en el club catalán: anotando un total de 130 goles en el torneo europea.

El Barcelona arrancó la gran batalla con mucha energía y ambición con el objetivo principal: encontrar la portería y su deseo casi cumplió en el minuto tres tras una combinación genial entre Suárez y Jordi Alba, pero la defensa italiana fueron rápidos a parar el peligro blaugrana. Los hombres de Ernesto Valverde hicieron de la posesión del balón un monologue con los italianos dispuestos a aprovechar algún error del club catalán para intentar hacer el contraataque. Y justo en los primeros minutos, la pelota llegó al argentino Mauro Icardi quien luchó con todo para crear peligro pero Piqué, el líder de la zaga, se hizo gigante y bloqueó su disparo con facilidad.

La defensa del Barça jugaron con mucha precisión cual se ha convertido en aplausos por todas la gradas específicamente para un Sergi Roberto que comenzó el partido en manera brillante, recuperando tres balones en los primeros siete minutos. El francés Lenglet también estaba en su mejor forma contra el equipo de Luciano Spalletti casi poniendo el marcador a 1-0 en favor de los blaugranas tras un cabezazo en el minuto 18, pero el meta esloveno salvó a los suyos con un paradón. Pero su trabajo del portero de Inter no acabó allí, tuvo que hacer aún dos paradas más, primero un tanto de Rafinha y después del uruguayo Suárez.

Atacaron sin parar

En los últimos 15 minutos de la primera mitad, el Barcelona fue en control total, creando peligro cada 20 segundos. Una gran jugada de Jordi Alba, y Suárez dejó Rafinha con espacio para marcar pero su potente disparo marchó fuera cruzado. Pero los catalanes no se dieron por vencidos y atacaron sin parar y valió la pena porque al final llegó el gol tan deseado para los blaugranas. El autor fue Rafinha, quien mostró que la perfección existe con un disparo perfecto tras una asistencia genial de Luis Suárez en el minuto 32. Con este gol, el brasileño responde a la confianza que le brindó el técnico barcelonista ante la baja de Lionel Messi.

Cinco minutos más tardes, fue el Inter quien estuvo a punto de empatar con un disparo potente que casi sorprendió a Ter Stegen, el meta azulgrana pero de repente el peligro transformó al otro lado, con un Barcelona aún hambre de marcar. En el tiempo de añadido, Coutinho tuvo la oportunidad de marcar el segundo de la noche por un tiro libre pero al final no pudo ser y los dos equipos marchaban del campo con el marcador 1-0 a favor de los locales.

Un segundo tiempo con más energia

La segunda parte resultó más animada que la primera por parte del equipo italiano, con un Inter que salió atacando más que en la primero, pero siempre fue el conjunto azulgrana que estuvo más cerca de marcar. Ter Stegen fue forzado a hacer unas paradas en los primeros minutos de la segunda mitad, dejando un Camp Nou lleno de nervios pero una jugada increible de Luis Suárez cambió la dinámica del campo. Justo dos minutos después fue el central Lenglet con la más clara de la noche pero no podía encontrar la portería. Pero Jordi Alba si podía superar Samir Handanovic. El lateral izquierdo no perdonó batiendo al portero por bajo tras una gran asistencia de Rakitic.

Un Camp Nou enamorado de Arthur

Valverde apostó por Arthur Melo y el brasileño no le hizo arrepentirse tras un gran actuación que ha dejado el Camp Nou en el temor de sus habilidades con vislumbres de la leyenda Xavi Hernández. Su talento increible y su comodidad en la cancha da la impresión que el mediocampista ha jugado toda su vida en el club catalán.

Fue una batalla completamente dominada por parte de los azulgranas, que mostraron autoridad desde el primer minuto hasta el pitido final. Con estos tres puntos, el equipo azulgrana están situados en el primer lugar del grupo con nueve puntos.