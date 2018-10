Valverde: "Hemos respondido sin Messi"

Ernesto Valverde ha compartido sus opiniones con los medios de comunicación después de que su equipo haya vencido al Inter en la tercera jornada de la Champions. El FC Barcelona afrontaba el encuentro con la principal ausencia de Leo Messi: "Sin Messi todos estábamos expectantes y hemos respondido bien", afirma.

El equipo azulgrana ha ganado sigue haciendo pleno en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Después de esta importante victoria, se enfrentarán al Real Madrid en Liga y Messi seguirá siendo baja."En el último partido contra el Tottenham hicimos una presión bastante buena y estuvo Messi", explica el entrenador cacereño.

"El Clásico no entiende de momentos. Las diferencias de ánimo no se ven y hay un cambio emocional importante. No tenemos nada ganado por haber ganado los partidos anteriores", comenta Valverde respecto al próximo partido de sus chicos en la competición doméstica.

A pesar de la ausencia del '10', el Barça deberá afrontar los encuentros que se le presentan con la naturalidad del equipo grande que es. Tras superar la primera prueba sin su jugador franquicia, el míster blaugrana ha aceptado que "le echamos de menos, pero le queremos echar de menos ganando, teníamos un rival importante y hemos impedido que jugara y de allí el resultado". Venciendo al Inter, los jugadores y el cuerpo técnico culé se definen "contentos porque ha sido un partido importante."