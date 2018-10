Previa Granada CF - UD Almería:derbi andaluz  en la parte alta de la tabla

La undécima jornada de La Liga 123 nos depara un derbi andaluz entre el Granada y el Almería. Un partido que al conjunto de Diego Martínez le puede servir para olvidar su traspiés en Alcorcón y seguir en la lucha por los puestos de ascenso directo. Enfrente tendrá a un Almería que llega a Los Cármenes con una tendencia positiva, una victoria les puede suponer entrar en la lucha por una plaza en plaoffs.

Continuar imbatibles en casa

Después de la amarga derrota en Santo Domingo frente al Alcorcón, el Granada CF buscará una nueva victoria en casa para resarcirse de dicha derrota y, a la vez, continuar en la parte alta de la tabla clasificatoria en la que actualmente se encuentra tercero, tan solo por detrás del Málaga y el Alcorcón, a dos y un punto respectivamente. El cuadro dirigido por Diego Martínez afrontará su sexto partido en Los Cármenes, donde hasta ahora se ha mostrado intratable cediendo tan solo un empate ante el Lugo en su estreno liguero en casa.

El equipo nazarí tan solo presenta las bajas de Fran Rico, que continúa con su proceso de recuperación; Adri Castellano, también lesionado, y Víctor Díaz, que cumplirá el partido de sanción correspondiente por su expulsión la pasada jornada contra el Alcorcón. En el lugar del lateral sevillano, casi con total probabilidad, será Quini quien juegue como ya hizo a principio de temporada cuando Víctor Díaz ocupaba el centro de la defensa junto a Germán o como hizo la jornada anterior, justamente después de su expulsión. Pocas novedades habrá en el resto del once inicial, tan solo está la duda de si Pozo seguirá siendo titular en detrimento de Fede Vico o será éste quien recupere la titularidad.

Quini volverá a ser titular | Foto: Antonio L. Juárez

Una victoria para asentarse en la zona noble

La UD Almería se presenta en Los Cármenes después de haber empatado en el Carlos Belmonte a uno frente al Albacete, en la décima jornada, tras la cual se posiciona en una cómoda novena plaza en la clasificación con 14 puntos. Después de un mal inicio, donde tan solo sumó un punto en las cuatro primeras jornadas, la victoria en casa frente al Real Zaragoza supuso un punto de inflexión en su trayectoria. Desde ese partido, tan solo ha perdido un partido y empatado otro. Su balance lejos de casa es negativo puesto que de cinco partidos tan solo ha conseguido una victoria y un empate, contando por derrotas las tres salidas restantes.

El técnico Fran Fernández tendrá problemas para confeccionar su defensa, en concreto el centro de la zaga, puesto que sus centrales titulares, Ibiza y Saveljich, están lesionados, aunque éste último llega al partido con opciones de participar en él. Hasta el mismo sábado no se sabrá si entra en la convocatoria. Si no lo consigue, Owono y Trujillo se postulan como titulares por primera vez juntos en esta temporada. Al igual que el Granada CF, el Almería presentará un once muy similar al de las jornadas pasadas con la excepción del centro de la defensa, a esto se suma la duda de Narváez, por lo que Corpas puede partir como titular.

Declaraciones de entrenadores

Diego Martínez comentó en la rueda de prensa previa al partido que espera un encuentro competido e igualado, pero que acabe con victoria para los suyos. También declaró que "aquí no se ganan los partidos sin sufrimiento" y añadió que lo más importante es que su equipo sea sí mismo y "competitivo en todas las fases del partido".

Por su parte, Fran Fernández comentó sobre el Granada CF que "es un equipo de enorme calidad, tiene una mezcla de juventud y experiencia interesante" y también declaró que si en lo colectivo su equipo sigue el camino que lleva, le va a "ir bien". Por último, rompió una lanza a favor del árbitro y declaró que el colectivo arbitral "lo hace lo mejor que puede". "Tenemos que centrarnos en mejorar lo que podemos controlar", añadió.

Convocatorias

Granada: Sin confirmar. Diego Martínez, como es habitual en los partidos del Granada CF como local, la dará a conocer el mismo día del partido por la mañana.

Almería: Sin confirmar. Fran Fernández dará la convocatoria también el sábado, justo antes de viajar rumbo a Granada.

Máxima igualdad

Este encuentro entre Granada CF y Almería presenta unos antecedentes muy parejos. En una única ocasión se ha decantado el partido por más de un gol de diferencia. Fue en la temporada 13-14, cuando los almerienses vencieron por 0-2. En el duelo de la temporada pasada, el partido terminó con 3-2. El Granada CF logró la victoria en el tiempo de descuento gracias a un gol de Pedro.

Posibles alineaciones