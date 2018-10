Munir: "Con muchas ganas de conseguir los tres puntos"

Este miércoles ha sido el portero malaguista, Munir, el que ha pasado por rueda de prensa del estadio de La Rosaleda para dar sus declaraciones de la actualidad malaguista. Hizo un breve repaso del último partido de liga, del próximo rival, su galardón como mejor jugador de septiembre y de las inundaciones acontecidas en Málaga el pasado fin de semana.

“Una semana con muchos viajes, muchos kilómetros a la espalda, ahora más tranquilo, pudiendo entrenar con los compañeros pudiendo preparar un partido especial contra el Numancia, que le tengo cariño a mucha gente de allí, es un partido importante para el Málaga, son tres puntos que tenemos que competir”, dijo Munir al comenzar la rueda de prensa. Respecto al partido en Elche, reconoció que no estuvo correcto en el segundo gol encajado: "Son circunstancias que puedo controlar. Pienso que va a centrar y me pilla mal colocado. Espero que no vuelva a pasar”.

También mostró su disconformidad sobre que se valore dicho partido como el peor de la temporada: “Antes del primer gol creamos peligro, una ocasión de Gustavo Blanco muy clara que pudo cambiar el partido. Sí tuvimos diez o quince minutos que nos apretaron, que no supimos controlar el tiempo de partido, pero el equipo en líneas generales compitió bien, con intensidad alta, pero cuando no entra la pelota cambia el partido".

El próximo lunes el conjunto entrenado por Muñiz recibirá en La Rosaleda al Numancia, club en el que el portero melillense estuvo durante cuatro temporadas: “Son cuatro temporadas las que he pasado allí, y mucha gente a la que le tengo mucho cariño allí. Partido importante para el Málaga, son tres puntos que tenemos que competir y trabajar con muchas ganas de conseguirlos”.

También analizó tácticamente al club soriano: “Es un equipo que llega muy bien por banda, tiene transiciones muy rápidas con la gente de arriba y por banda, porque tiene gente muy desequilibrante. Un equipo que compite bien, que todos los años demuestra que es un equipo humilde que compite muy bien y seguro que nos pondrá las cosas muy difíciles”.

Inundaciones en la provincia

Las grandes inundaciones del pasado fin de semana en algunas localidades de la provincia de Málaga como Campillos, Teba, Ronda y Estepona, entre otras, se ha tenido en cuenta desdela entidad blanquiazul. El Málaga realizará una donación íntegra de lo que se recaude en las taquillas del próximo Málaga - Numancia a los afectados por las lluvias.

“Dice mucho del Club y lo involucrado que está con esta ciudad. Un acto de solidaridad muy grande por parte del Club, y nosotros los jugadores también vamos a aportar nuestro granito de arena este fin de semana comprando entradas, para que esa taquilla vaya a todas las personas que lo necesiten. Compraremos entradas tanto jugadores como cuerpo técnico para ayudar a las personas damnificadas”, dijo Munir respecto al acto realizado por el club, donde los jugadores también aportarán a la ayuda comprando entradas del partido y dándoselas a los más necesitados.

Mejor jugador de septiembre

Este mismo jueves el melillense ha sido galardonado con el premio al mejor jugador de LaLiga 123 del mes de septiembre, premio que otorga LaLiga. El cancerbero fue clave en varias victorias blanquiazules, entre ellas ante el Almería donde salvó varias ocasiones claras en el tramo final del encuentro, y solo recibió un gol en el noveno mes del año y fue ante Las Palmas en el estadio de Gran Canaria.

Ante esto, Munir se ha mostrado contento ante el logro: “Es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo, sobre todo después de un año difícil el pasado venir aquí y sentirte a gusto e importante y disfrutar en el campo, al final es un premio a todo ese trabajo. Muy agradecido a mis compañeros por ayudarme a conseguir ese premio individual, que va para el grupo también”.