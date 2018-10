Al Oviedo se le da bien el Nástic

Dos victorias en sendos encuentros es el bagaje positivo que el Real Oviedo tiene en sus enfrentamientos con el equipo de Tarragona. Ambas victorias, sufridas, llegaban en momentos dispares de la competición, la primera, hace más de 2 años en campo catalán, y la última, en el Carlos Tartiere con la recompensa de entrar en puesto de privilegio.

La agónica victoria en el Nou Estadi quizás sea de las dos la que más buen recuerdo deja a los más de 150 desplazados a tierras mediterráneas, y es que el 1-2 final fue un bálsamo para la parroquia azul, que veía como Aarón Ñíguez transformaba un penalti en la prolongación del encuentro.

Un partido de mucho control y respeto entre ambas escuadras, tuvo dos partes bien diferenciadas. El Nástic fue mejor en la primera y se marchó al descanso por delante en el electrónico con un gol de Barreiro desde los 11 metros. En la segunda mitad los mejores fueron los asturianos que lograron el empate gracias a un cabezazo de Carlos Hernández, espoleados por el gol y viendo que el Nástic no se conformaba con el empate, aprovecho los espacios y salió a la contra, donde mataron el partido con el penalti de Ñíguez.

Más cerca en el tiempo recordamos la victoria en el Carlos Tartiere, un 1-0 escueto que no deja a las claras las innumerables ocasiones de las que disfrutaron ambos conjuntos. Hasta 13 veces disparó entre los 3 palos los ovetenses, con 4 intervenciones espectaculares de Dimitriesvky, el cual nada pudo hacer en el gol de Saúl Berjón. Por su parte el Nastic hizo trabajar duro a Alfonso con 10 llegadas al área y 7 remates al arco, donde el portero azul intervino providencialmente en 3 de ellas. Un partido de idas y venidas, de intercambio de golpes donde a los puntos se llevó la victoria el Real Oviedo.

Al finalizar el encuentro el entrenador carbayón dejaba un par de frases interesantes a rescatar en aquellos momentos donde el conjunto azul peleaba por entrar en play-off. "Lo llevo diciendo desde el primer día. No voy a cambiar el discurso ni una coma. El fútbol me dice que el único camino es pelear y sufrir. No nos podemos creer superiores a nadie". Y sentenciaba la rueda de prensa con un "Volver al playoff no me ayuda. Sé que llevamos 56 puntos porque lo he preguntado. Yo ya estoy pensando en el siguiente".

Esa noche el Real Oviedo durmió a 4 puntos del líder, 3º en la clasificación de Segunda División.