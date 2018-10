Víctor Gálvez pone fecha a su salida del Real Murcia

Nueva Condomina sigue en llamas desde los acontecimientos (extradeportivos) sucedidos en los minutos previos al partido ante el Talavera, en el feudo grana. La respuesta burlesca del clan de los Gálvez puso punto y final a una relación de amor – odio entre los dirigentes y la afición pimentonera. Las sucesivas críticas y reproches a la actitud del presidente oriolano han sido la nota dominante estos días, siendo una petición muy recurrente su salida inmediata del club.

Víctor Gálvez ha querido salir al paso de las críticas y en una entrevista concedida a 7TV, el todavía presidente del Real Murcia ha dejado frases que no han pasado desapercibidas en la ciudad del Segura. Sobre el enfrentamiento con los aficionados que se manifestaban en los minutos previos al partido ante el Talavera, Gálvez expuso: “Quiero pedir disculpas a los aficionados por mis palabras cuando salí al balcón. Me fui del palco el domingo para no desestabilizar al Real Murcia”.

Otro de los momentos claves de su intervención en la televisión autonómica de la Región de Murcia fue cuando habló sobre la propiedad del Real Murcia, donde volvió a rizar el rizo: “Yo no soy propietario de este club. Yo estoy entre Moro y García de la Vega, dos señores que se pelean por el club. Yo no puedo pagar los platos rotos cuando he venido a solucionar problemas. Estoy trabajando por salvarlo, es un barco a la deriva, he hecho la ampliación de capital porque considero que es necesario”.

El tercer plato fuerte de la entrevista fue cuando llegó el momento de hablar de su salida del club murciano: “Tres días después de que acabe la ampliación de capital mi Consejo de Administración se irá del club. Entrará un Consejo nuevo con gente solvente económicamente, empresarios con dinero. Mientras exista la ampliación el club está a salvo” Gálvez tuvo también unas palabras para la Plataforma de Apoyo al Real Murcia, recientemente conformada para salvar al conjunto pimentonero: “Yo hablo con Paco Tornel y Torregrosa, pero no me dan dinero”.

Cuando parecía que toda la leña estaba en el fuego y poco o nada quedaba por poner sobre la mesa, Hacienda hizo acto de presencia en la entrevista. Al dueño del club murciano se le preguntó sobre los impagos a jugadores, cuerpo técnico y empleados del club: “No pago a empleados y futbolistas porque Hacienda me dijo que mi empresa no podía pagarles. Tiene que pagarles el Real Murcia, si no, voy a tener problemas”. El de Orihuela continuó hablando sobre el tema con Hacienda: “Todas las semanas me reúno con Hacienda. Hay que pagarles. Me pide un aval de 9,6 millones. Yo lo estoy intentando sacar a través de JP Morgan”.

Por último, Víctor Gálvez habló de la ampliación de capital que se está llevando a cabo en el seno del Real Murcia: “La solución del Murcia sale de la ampliación de capital. El que ponga dinero será el nuevo propietario, que va a ser solvente y va a sacar adelante el club. Quiero terminar dignamente, que cobre todo el mundo e irme”.

El club sigue caminando sobre el desfiladero, viendo como por todos lados el peligro acecha. A todo esto, hay que sumar que los jugadores pimentoneros leerán un comunicado, previamente al entrenamiento del miércoles. La plantilla ya mostró su descontento con los impagos, quedándose parados sobre el césped de la Nueva Condomina, en los primeros treinta segundos del duelo ante el Talavera.